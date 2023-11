Gustavo Petro en la Filven: “Netanyahu es un Herodes poderosísimo” que asesina niños en Palestina

Durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) este sábado, encabezada por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la situación que se registra en Palestina y enfatizó que “el derecho internacional ha muerto”. Manifestó que “estamos frente a un genocidio” peor que el registrado durante el Holocausto, acción que, además, está abalada por las grandes potencias que todos los días destacan la importancia de fortalecer la democracia a escala global.

Texto: Últimas Noticias (Ariadna Eljuri) y Alba Ciudad

“La lógica del capital consume la vida”, opinó. “Ustedes están viendo como se desbarata el derecho internacional. Igual que la hebrita, en términos jurídicos, el acumulado de la civilización humana a partir de la derrota de los nazis se está acabando. Ustedes son víctimas de eso. Alguien decidió bloquearlos, alguien que no es de aquí. Y decidieron bloquear uno y otro país, y poner presos presidentes, y ponerle precio a la cabeza, y romper las normas del derecho internacional”, enfatizó el Jefe de Estado colombiano.

“Y delante de nosotros mismos, un señor loco que se llama Netanyahu, es capaz de atraer la alianza de Estados Unidos sólo porque el capital israelí es dueño de la banca norteamericana”, dijo Petro refiriéndose a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Recordó el presidente colombiano que “tuvo que recoger” al cantante Roger Waters, fundador de la banda Pink Floyd, “porque ningún hotel de Bogotá le admite dormir allí. Decidieron vetarlo porque defiende a Palestina. ¿Eso es derecho internacional? ¿Eso es democracia? Es una solidaridad a la inversa, porque no quieren que se diga que están haciendo lo mismo que Hitler hizo con el pueblo judío”.

“Estamos frente a un genocidio y está abalado por quienes hablan y hablan todos los días de democracia. ¡Una paradoja total! A nosotros nos califican, y ellos no se dan cuenta de que están matando muchísima más gente”, recalcó. “No solo gente, ¡bebés!”

Petro en la FILVEN: Netanyahu es un "Herodes poderosísimo" matando niños

De igual forma, comparó a Netanyahu, con Herodes I, relatado en el Nuevo Testamento como el encargado de ordenar la ejecución de los niños nacidos en Belén menores de dos años. Situación similar —detalla Petro— se está ejecutando contra el pueblo de Palestina desde el pasado mes de octubre, cuando se recrudeció el conflicto en Medio Oriente.

“Yo no sé si Herodes existió, pero lo que estamos viendo es un Herodes poderosísimo, matando y matando niños en la tierra. Eso no es derecho internacional. El derecho internacional ha muerto (…) Lo que estamos viviendo es guerra y barbarie. Lo que estamos viviendo no es coyuntural, no es un simple loco botando bombas, es la ley del más fuerte”, añadió.

Por esta razón, manifestó que los países de América Latina están llamado a trabajar, en conjunto, para la construcción de “una política de la vida”.

“La política de la vida es lo que se vuelve hoy una práctica revolucionaria. Hoy podríamos ser las bases para la construcción de una política de la vida. No es como se reemplaza un estado por otro, es como logramos juntar la humanidad para imponer la vida en el planeta tierra. Es el capital versus la vida”, puntualizó.

Durante su participación en la Filven, el jefe de Estado colombiano realizó un recorrido por el evento, que concluirá el próximo lunes, y que tiene como país invitado a Colombia. En la FILVEN se cuenta con un stand dedicado a Colombia, donde se cuenta con cerca de 1.500 títulos y una exposición sobre el centenario de la obra La Vorágine.