La exposición «Periferia. Una Caracas por descubrir» engalanó espacios del Museo de Bellas Artes

La época decembrina dice presente, y llega con la edición final de este año del «Artista Joven del Mes», en el Museo de Bellas Artes (MBA). Fueron meses cargados de mucho arte y oportunidades para diversos artistas que pudieron exhibir sus trabajos como galardonados de esta iniciativa cultural. Edys Glod es quien presenta su obra “Periferia. Una Caracas por Descubrir” para cerrar el año con este programa en el MBA.

Texto y Foto: FMN

El trabajo de la creadora venezolana invita a darle otra mirada a seis momentos que filtró a través del lente para el público, en el que manos llenas de tierra de campesinos urbanos, parecieran activar el disparador pidiendo a urgencia ser fotografiadas. Se establece entonces una complicidad entre la fotógrafa y los sujetos que permite a la imagen desbordar el formato y establecer un discurso.

¿Cómo inicias en el mundo de la fotografía?

-Es algo que ha estado en mí desde muy pequeña. A temprana edad siempre estaba con una cámara a rollos, y me permitía hacer muchas fotografías experimentales. En la universidad tuve la oportunidad de aprender acerca de los planos, ángulos y muchos otros aspectos que beneficiaron mi crecimiento profesional.

Una vez adentrada en su carrera profesional como periodista, Glod se alejó un poco del ámbito fotografía hasta que conoció al artista gráfico, Félix Gerardi, quien la incluye en los talleres del Shapono Fotográfico y les ofreció a todos clases especializadas en fotografía.

¿Cómo surge la idea de la muestra expositiva?

-De la muestra, primero fueron las fotos y luego surgió el nombre. Por una asignación del diario en el que trabajo, me tocó durante 2 días estar cerro adentro en los sembradíos que se estaban realizando en los alrededores de la autopista Caracas-La Guaira. Observando el trabajo realizado, me di cuenta que habían fotos que servían para mí asignación laboral, pero habían otras que me gustaron mucho y podía sacarle un mayor provecho. En esas fotos hay retratos, manos, entre otros aspectos que surgen en la periferia de la ciudad capital que quizás no estamos acostumbrados a ver, de allí el nombre de la exhibición. El seriado completo de la muestra son 80 fotografías aproximadamente.

Con seguridad en sus palabras, la fotógrafa indicó que el trabajo presentado es un proceso de constante crecimiento y aprendizaje, tanto para ella como fotógrafa, como para las personas que hacen vida en esas comunas “este seriado es relativamente joven, la selección de obras se hizo hasta hace poco, pues fue complicado decidirnos (el equipo de trabajo y ella) en unas pocas fotografías. Este trabajo lo interpreto como esperanza, continuidad y labor”.

¿Cómo se siente exponer en el Museo de Bellas Artes de Caracas?

-Es algo extremadamente gratificante, no esperaba esta oportunidad, y sencillamente es un gran logro como fotógrafa y como periodista. Tengo unos proyectos activos a los que les di una pausa para concretar está exhibición, pero es gratificante que otros puedan ver y reconocer tu trabajo.

Cargada de emociones, la artista expresó sentirse contenta por mostrarle al público un aspecto que ella ve a diario “la gente cuando va por la carretera Caracas-La Guaira no se detiene a ver hacia los lados, por ello, que observen esta periferia mediante mi trabajo es lo máximo”.

¿Cómo se llevan tu profesión con tu oficio?

-Se llevan muy bien, es un matrimonio que van en una sola dirección y es interesante (risas). Si bien es cierto, no todos los periodistas son fotógrafos y viceversa, en mi caso, el trabajo que tengo está abocado a la fotografía y mi hobby es la fotografía, por ello es que menciono, que esto es un matrimonio divertido.

Edys Glod, aprovechó la ocasión para afirmar que Venezuela es un semillero de artistas, que las artes plásticas en Venezuela van en un constante crecimiento y le resulta satisfactorio el auge que están proyectando las artes.

Glod no dudó en mencionar que pertenece al colectivo de “Shapono Fotográfico”, el cual está conformado por diversos profesionales de las áreas creativas (fotógrafos, comunicadores, politólogas, entre otros) que su apoyo fue vital para que ella pudiese llevar a cabo la exposición “este colectivo, también tuvo la dicha de bautizar el libro ‘De las tablas a la Gráfica’ en la 18ª Edición de la Feria Internacional del Libro (Filven) 2022”.

El equipo de trabajo que ayudó a Glod a materializar la muestra expositiva, consideran que las fotografías presentadas están llenas de significados por el sitio donde están hechas y porque expresan una ciudad que se levanta desde sus profundidades, que encontró una forma de practicar la toparquía y con ello, asegurar alimentos en el territorio a través de la autogestión.