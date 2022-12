Realizaron el XV Encuentro Nacional de Burras y Burriquitas en San Casimiro

Toda una fiesta cultural, cargada de alegría, color y música, se vivió este sábado 3 de diciembre en el municipio San Casimiro del estado Aragua, con la reanudación de la celebración del Encuentro Nacional de Burras y Burriquitas en su décimo quinta edición, gracias al empeño que año tras año pone para la realización de este gran evento el insigne cultor Elpidio Bullón, quien fuera declarado en 2016 Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural Viviente de nuestra entidad debido a su más de medio siglo como promotor de esta tradicional manifestación.

Texto: Gabinete Cultural del estado Aragua (Carlos Laguado)

Luego de un receso obligatorio que se extendió a dos años, motivado a la pandemia de la Covid 19, Bullón junto a su equipo de colaboradores de la Fundación Cultural y Educativa Bernabé Bullón (FCEBB) retomó la iniciativa que congrega a más de tres mil participantes provenientes de al menos 14 estados del país, para el mayor encuentro nacional de Burras y Burriquitas que apronta su expediente con miras a lograr la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En este sentido, Elpidio Bullón afirmó que ver bailar nuevamente a las burriquitas, después de la mencionada pausa, representa para él “una alegría extraordinaria gracias a la respuesta que otorga la gente para este evento y que además se suma para consolidar esta tradición como una verdad que queremos darle al pueblo con el trabajo que hacemos desde la fundación a veces hasta con las uñas”.

Rommel Ramírez: “Revolución sin carga cultural no es revolución”.

Cabe destacar que horas de la mañana, previo al tradicional recorrido, el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua y la Cámara Municipal de San Casimiro realizaron una Sesión Especial conjunta en la que fungió como orador de orden el director general del Gabinete para la Cultura del estado Aragua, Rommel Ramírez, quien en su alocución destacó el papel que han venido desarrollando el Ministerio para la Cultura y su titular, Ernesto Villegas Poljak, mediante la postulación ante la Unesco y posterior declaratoria como Patrimonios Culturales Inmateriales de la Humanidad de distintas manifestaciones de Venezuela como lo son los Diablos Danzantes de Corpus Christi, la Parranda de San Pedro, el Carnaval del Callao o el Ciclo Festivo alrededor de la Devoción y Culto a San Juan Bautista, entre otras.

De igual manera, Ramírez resaltó que “este 3 de diciembre San Casimiro se convierte en el epicentro del patrimonio cultural venezolano y de la diversidad cultural mediante esta manifestación que proviene desde la época de la conquista colonial en la que, pasando a través de distintas generaciones, nuestros ancestros indígenas y hermanos afro descendientes descubrieron la alegría y el jolgorio que hay presente en ella, hasta llegar a nuestros días en la que se encuentra representada en patrimonios vivos intangibles como lo son en el estado Aragua Tomás Elpidio Bullón y Pablo Ayala, para nombrar solo unos pocos de sus portadores ejecutantes”.

Otro tanto aportó Ramírez en su disertación cuando mencionó, citando al Comandante Eterno Hugo Chávez Frías durante el lanzamiento de la Misión Cultura en el año 2005, que “revolución que no venga acompañada de un impulso cultural destinado a repotenciar nuestras raíces, destinado al discurso de las ideas, al rescate de las costumbres y todo lo que lleva consigo la carga cultural, revolución que no lleve eso no es revolución. La revolución no puede limitarse a los cambios económicos, transformaciones económicas, los cambios sociales y transformaciones sociales, para todo ello se requiere la intención poderosa de una cultura transformadora que vaya a recoger lo más granado y lo más poderoso de nuestros valores”.

Para finalizar, como vocero regional del Ministerio para la Cultura en el estado Aragua, Ramírez agradeció “el apoyo incondicional de la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, del alcalde del municipio San Casimiro, Mayker Reyes, así como de la Misión Cultura y del Sistema Nacional de Culturas Populares, quienes permitieron con su aporte desinteresado la reanudación de este emblemático evento cuya manifestación de las Burras y Burriquitas estamos seguros en un futuro cercano le llegará el turno de estar inscrita en la lista representativa de Venezuela como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.