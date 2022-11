«Apuntes sobre Cyberpolítica» de Orlando Romero elevó la conciencia digital en la Filven 2022

La Filven 2022 fue el escenario de la presentación y bautizo de la obra “Apuntes sobre cyberpolítica”, de Orlando Romero Harrington, la cual promueve la conciencia digital en el uso de las redes sociales y la vinculación del ciberespacio y la política.

Texto y Foto: Prensa Monte Ávila

“Ese es su espacio, el espacio del análisis, está en la radio, en la televisión, en las redes en las que se ha especializado y ahora en los libros, bienvenido a Monte Ávila Editores ahora como escritor”, manifestó Raúl Cazal, quien además reflexionó sobre el papel de las redes sociales y detalló que este libro presenta también un análisis sobre ese nuevo espacio que también es utilizado por aquellos que quieren mantenerse en ciertas áreas del poder.

Orlando Romero por su parte explicó que esta publicación nace 15 años atrás cuando la guerra mediática contra Venezuela, y en especial contra la Revolución bolivariana, no tenía límites, ni había suficientes medios que pudieran contrarrestar la matriz que sembraban los medios de comunicación ligados a la oligarquía, por tal motivo le tocó a las personas que trabajaban en las redes sociales contrariar esas informaciones.

En tal contexto explicó que subir una información para esas personas significaba parar una agresión, una guarimba o un asesinato y precisamente a ellos les rinde un homenaje con este libro.

“Las redes saben mucho más de nosotros que nosotros mismos, nos tienen mucho más identificados, saben qué vemos, qué no vemos, qué nos gusta, qué no, cuándo dormimos, cuándo amamos u odiamos a alguien, todo lo saben las redes”, dijo Romero, al tiempo que detalló a los presentes aspectos de una guerra digital en la que estamos inmersos y no nos hemos dado cuenta.

“Lo interesante de este libro es que nos aproxima a la gestión política digital, es decir; cómo trasladar lo que pensamos y lo que concebimos como política a lo digital porque es diferente, y cómo hacemos para que esas necesidades, esas situaciones y esos escenarios que nos plantea lo digital lo podamos llevar a lo real”, explicó el autor.