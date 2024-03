Inaugurada la 19ª Filven Cojedes

En la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, se inauguró este jueves 14 de marzo una nueva edición regional de la 19.ª Filven, bajo el lema Leer nos reencuentra.

Texto y Foto: Cenal

La plaza Manuel Manrique y la Sala Cinemateca de la capital cojedeña serán sede hasta este sábado 16 de este encuentro con las letras, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (Mppc), a través del Centro Nacional del Libro (Cenal) y el Gabinete Estadal de Cultura.

Con la presentación del grupo de baile de la Escuela Ensamble Cultural 24 de Julio al ritmo de cumbia, a propósito de ser Colombia el país invitado de honor de la 19.a Filven, y palabras de la directora del Gabinete Estadal de Cultura, Karina Rojas, en compañía de los escritores homenajeados Héctor González y Ulrike Sánchez, la invitada nacional Ana María Oviedo Palomares y el autor cojedeño José Daniel Suárez Hermoso se dio por inaugurada esta fiesta literaria.

En representación del Mppc, Rojas invitó a todos los cojedeños y cojedeñas y a quienes transitan por Cojedes a acercarse y disfrutar del ambiente cultural en medio de libros y propuestas artísticas.

“Hay una amplia gama de expositores en el área de la literatura con la que todos los amantes de la lectura pueden deleitarse”, aseguró la directora del Gabinete Estadal de Cultura de Cojedes.

Como parte de las actividades iniciales, la escritora homenajeada Ulrike Sánchez dictó una conferencia sobre el proceso de creación literaria desde varios ámbitos en los que se desempeña: como poetisa, actriz y periodista.

Por ejemplo, Sánchez ilustró que como artista creadora trabaja en el teatro intrahistórico en la parte femenina. “Busco personajes que han desaparecido en la memoria y permanecen en algunas memorias como unas resolanas en la historia y construyo los personajes y los traigo a la vida en condiciones dramáticas”, explicó.

Por su parte, Héctor Nuno González, escritor homenajeado, dijo: “Es un placer compartir estos espacios para la promoción de la lectura. La lectura termina siendo esa semilla, así como estos árboles que a nosotros ahorita nos hacen sombra.”

Poesía y más

Jóvenes estudiantes de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla en Cojedes tuvieron un encuentro con la poeta Ana María Oviedo Palomares, coordinadora de la escuela, y Héctor Nuno González, coordinador en la entidad.

“Hay cosas que los poetas expresamos a través de la escritura. El poeta tiene un camino de conocimiento, una manera de ver el mundo, que no es la misma manera que tienen otras personas, y que no es porque sea mejor o peor, pero es una manera específica de ver el mundo, de ser poeta, estar, y para mí una de las mejores cosas que he hecho es ser parte de este proyecto y estoy realmente encantada con eso y pensar que si alguno de mil resulta poeta, maravilloso”, expresó Oviedo Palomares.

La escritora Nidia Portocarrero conversó sobre la historia de la narrativa en Cojedes; se presentaron del Sistema Imprentas Regionales El perro y la rana los libros “Poemas, leyendas y trabalenguas” y “Letras vivas para gente muerta”, actividad a cargo de José Martínez, José Ramos y Samuel Sánchez, y se dio a conocer el Fondo Editorial Melpómene; una editorial privada de los dramaturgos actores del estado.

Los visitantes de la Filven Cojedes pueden acceder a diversidad de títulos y novedades literarias disponibles de diferentes editoriales, entre ellas las del Mppc: El perro y la rana, Monte Ávila y Biblioteca Ayacucho.

El cronograma de la ruta nacional de la 19.ª Filven está disponible en los sitios web www.filven.com y www.cenal.gob.ve, así como en las redes sociales de la Filven.