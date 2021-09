Jefe del Comando Sur está de visita en Colombia

Mientras el presidente de Colombia, Iván Duque, se encuentra de visita en Estados Unidos, aliado estrecho del vecino país, el jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller, anunció que arribó a territorio neogranadino.

Texto: Últimas Noticias

Así lo dio a conocer el Comando Sur en su cuenta en twitter, en la que detalló que Faller se reunirá con “líderes militares” en Colombia, país, al que consideró “un aliado vital y confiable en seguridad”, “para discutir la cooperación en materia de seguridad”.

“#Fortalecimiento de alianzas con Colombia: El comandante del #SOUTHCOM, almirante Craig Faller, se encuentra en Colombia para reunirse con líderes militares para discutir la cooperación en materia de seguridad. Colombia es un socio de seguridad vital y confiable. @USEmbassyBogota @mindefensa”, escribió el Comando Sur de EEUU en Twitter.

