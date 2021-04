Guaidó pretende usar $53 millones del dinero secuestrado por EEUU como «presupuesto» de su pretendida «asamblea nacional»

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este martes que la oposición aliada a Juan Guaidó estaría detrás de una nueva trama de corrupción en la que intentarían apoderarse de más de 53 millones de dólares de los recursos que el gobierno de los Estados Unidos congeló al Estado venezolano como parte de sus «sanciones» para intentar derrocar al Presidente Nicolás Maduro. El dinero se usaría como «presupuesto» de su supuesta «asamblea nacional».

Texto: Alba Ciudad RT y VEA

Rodríguez explicó que un «grupo técnico de Guaidó» elaboró «un presupuesto anual», para aprovechar que EE.UU. aún reconoce al exdiputado opositor como «presidente interino». De esta forma, solicitaron a la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos) un total de 53.273.133 dólares que usarían como «presupuesto» de la supuesta asamblea nacional que Guaidó dice dirigir. Dicho dinero pertenecía al Estado venezolano y se encontraba en bancos en el extranjero, pero fue congelado por órdenes del Departamento del Tesoro, como parte de las sanciones contra Venezuela.

Es necesario recordar que el 6 de diciembre de 2020 más de seis millones de personas eligieron en Venezuela una nueva Asamblea Nacional. El período para el cual Guaidó y otros diputados fueron elegidos en 2015 venció el 6 de enero de 2021, cuando tomaron posesión los nuevos diputados recién electos. Sin embargo, Guaidó y los demás exparlamentarios que lo siguen (que Jorge Rodríguez denomina «la banda de Guaidó») afirman que dichas elecciones no son legítimas y que ellos continúan en sus cargos. Guaidó también afirma que él continúa siendo «presidente interino» de Venezuela, y presidente de la «asamblea nacional».

Rodríguez aseguró que el plan de Guaidó consiste en tomar estos 53 millones de dólares para repartirlos «entre los jefes» opositores, entre los que enumeró a José Ignacio Hernández, Julio Borges, Juan Guaidó, Leopoldo López, Carlos Vecchio, Gustavo Guaidó, Freddy Guevara, Freddy Superlano, Alfonso Marquina, Henry Ramos Allup, Antonio Ecarri, Luis Florido, Isadora Zubillaga, Alberto Federico Ravell, Marco Aurelio Quiñonez, Adriana Pichardo, Winston Flores, Gilbert Caro, Lawrence Castro, Tamara Adrián, Franco Casella, Gustavo Tarre y Alejandro Plaz.

Distribuyen recursos para repartir entre los jefes del G4, plata para que Hernández (procurador de Narnia) viva como rey en Bogotá, + de 5 mm $ para Borges, y x supuesto,millones de $ para @jguaido y familia. @leopoldolopez es quien parte y comparte y se queda con la mejor parte pic.twitter.com/IijNXKIAfe — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) April 13, 2021

Rodríguez precisó que:

23 millones 496 mil dólares están destinados a una supuesta “defensa de la democracia”, que se usarían para planes conspirativos.

Al supuesto «despacho de la presidencia» de Guaidó se le asignarían 1.930.454 dólares.

Para Julio Borges, supuesto canciller de Guaidó, se le destinan 5 millones 614 mil 700 dólares.

Los «consejos de administración» que integran miembros del G-4 (los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo) funcionarían para distribuir el dinero.

Los «magistrados» del supuesto Tribunal Supremo en el exilio recibirían un millón 800 mil dólares

El supuesto consejo de defensa judicial recibiría 260 mil dólares y el consejo de empresas, 432 mil dólares.

Las juntas directivas “ad-hoc» que Guaidó designó para supuestamente dirigir a Pdvsa, Pequiven, Bandes, la Corporación Venezolana de Guayana y otras empresas públicas, recibirían 1.154.000 dólares.

El jefe del Poder Legislativo venezolano aseveró que en la presunta trama de corrupción llegó a ser contactado el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Audios de Sergio Vergara

Rodríguez presentó una serie de audios que señalan que varios exdiputados, entre ellos Sergio Vergara, de Voluntad Popular (el mismo movimiento al que pertenece Guaidó) sostuvieron una reunión vía videoconferencia con el fin de solicitar 53.273.133 dólares a la OFAC.

En uno de los audios atribuidos a Sergio Vergara y que fue divulgado por Rodríguez, se habla de que en «algunas embajadas» habría «una compensación adicional por los costos de algunos países». «Esas compensaciones», describe uno de los audios, se darían «en función de los gastos del país». Aparentemente, Vergara puso como ejemplo el caso del opositor Carlos Vecchio, que es reconocido por EE.UU. como el embajador de Guaidó en Washington.

«Para Vecchio, el tema de la vivienda en Washington es sumamente costosa, ya que la residencia de la embajada se utiliza como oficina, más no está en condiciones», agrega el audio.

En otra grabación, Vergara habría dicho que en el presupuesto mantienen «la premisa» para pagar «lo que corresponde» a los «magistrados» de Guaidó, que cobran 4.000 dólares al mes, a pesar de que admiten que «el año pasado no fue otorgada la licencia» para hacer esa erogación. El opositor afirmó que los pagos a los involucrados se realizaban a través de la plataforma «AIR TM», tal y como lo establece «el acuerdo que se hizo con el departamento de Estado».

Resaltó que en ese presupuesto no se pedían recursos para la compra vacunas contra el Covid-19, por lo que consideró que a la oposición no considera entre sus prioridades la salud de la población en medio de la pandemia. En esa línea, recordó que el equipo de Guaidó eliminó un supuesto plan llamado «Héroes de la Salud», que habría servido para apoderarse de otros recursos de Venezuela secuestrados por Estados Unidos, con la promesa de destinarlo a los médicos del país. No obstante, dijo Rodríguez, «ni un solo centavo llegó para los trabajadores de la salud».

Investigarán a Seguros Mercantil

Rodríguez también señaló que la Asamblea Nacional venezolana AN investigará a la empresa Seguros Mercantil, por posiblemente haber recibido dinero de cuentas del Estado venezolano, ilegalmente congelado por la OFAC. Rodríguez difundió audios de Sergio Vergara mencionando a la empresa venezolana Seguros Mercantil, señalando que la misma recibirá 750 dólares por «diputado» de la supuesta «asamblea nacional» de Guaidó, para mantenerles un seguro médico.

“Nosotros tenemos que investigar cómo una empresa de Seguros venezolana recibe un pago de dinero mal habido, correspondiente al robo perpetrado por esta gente por 53 millones de dólares. Los vamos a citar a la empresa Seguros Mercantil para que nos expliquen cuál es el monto de esa póliza, qué cubre y quién pago los dineros correspondientes de esas pólizas”, adelantó.

Agregó: “si el señor Vergara quiere una póliza de hospitalización, cirugía y maternidad, tienen que pagarlo con su dinero, no lo puede cancelar con el dinero que le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas». Dejó muy claro, que si hay otra empresas de seguros de Venezuela que esté recibiendo dinero mal habidos por pólizas, deben explicar ante la AN porque incurren en ese delito, que abarca legitimación de Capitales.