The Washington Post revela trama de corrupción ejecutada por empleado de Guaidó para robar activos de Venezuela

El diario estadounidense The Washington Post reveló nuevos detalles sobre una trama de corrupción que involucra al diputado opositor Juan Guaidó y a varios “funcionarios” de su supuesto gobierno. Entre ellos menciona a Javier Leonardo Troconis, a quién él nombró Comisionado Presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos.

Texto en español: Diario VEA

Una investigación del Post, que incluyó más de 20 entrevistas y una revisión de documentos, incluidos los posibles contratos, reveló múltiples acuerdos propuestos que involucraban a Troconis que habrían requerido lo que alcigunos miembros de la oposición han caracterizado como pagos grandes e inusuales, reveló el rotativo el pasado sábado 2 de enero de 2021.

De acuerdo con The Washington Post, Troconis condonó la mitad de la deuda de Paraguay con Petróleo de Venezuela, Pdvsa y acordó comisión de 26 millones de dólares para un abogado argentino.

“Según dos borradores del contrato no ejecutado obtenidos por The Post, el acuerdo habría condonado la mitad de la deuda de 269 millones de dólares que Paraguay acepta que le debe a Venezuela. (Venezuela calcula la cifra en 290 millones de dólares)”, cita el medio.

José Ignacio Hernández, a quien Guaidó designó en 2019 como su supuesto procurador, dijo que “se negoció sin el conocimiento de los supervisores de la industria petrolera designados por Guaidó. Habría pagado lo que Hernández llamó una comisión “desproporcionada” a un abogado argentino llamado Sebastián Vidal. En el segundo borrador del contrato, Vidal habría recibido el 20 por ciento del acuerdo, o más de $ 26 millones”.

Troconis le dijo a The Post que había sido puesto en contacto con Vidal por miembros de la oposición venezolana cuyos nombres no podía recordar. Dijo que Vidal lo llamó para sugerirle que se convirtiera en mediador, y estuvo de acuerdo. Desafió la afirmación de Hernández de que su trabajo no le otorgaba el derecho legal para negociar acuerdos y presentó una carta de Guaidó que, según dijo, autorizaba su participación en las conversaciones de Paraguay, refirió el conocido medio estadounidense.

Agrega el medio que Guaidó, a través de un portavoz, se negó a responder preguntas.

Según The Washington Post, un comité de la supuesta Asamblea Nacional investiga un contrato que Troconis firmó con un bufete de abogados del sur de Florida para recuperar una cuenta en Gran Bretaña que contenía casi mil setecientos millones de dólares del Ministerio de Alimentación de Venezuela.

En septiembre del 2020, el fiscal General de la República, Tarek William Saab, denunció que representantes del golpista Juan Guaidó solicitaron 750 mil dólares para adjudicación de contrato al Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), empresa que se robaría activos de Venezuela en Petrocaribe.

En esa oportunidad explicó que el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), conformado por las empresas Lock in Capital y Global Risk Management, cuyos directores son los ciudadanos Jorge Reyes y Pedro Antar, presentaron en 2019 a Guaidó, una propuesta para apropiarse de manera ilegal de una cantidad importante de activos, además de cuentas por cobrar y demás bienes propiedad del país que se encuentran distribuidos en 19 países que forman parte de la alianza Petrocaribe.

Entre los encargados de presentar dichas negociaciones se encontraban: Javier Leonardo Troconis y José Ignacio Hernández González.

Este último personaje, hoy prófugo de la justicia venezolana, es el mismo que impulsa acciones para apoderarse de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, y entregarla a ConocoPhillips. Además está involucrado en el secuestro del oro venezolano en Inglaterra.

Tenían en la mira 40 mil millones de dólares de activos venezolanos

De acuerdo con el mencionado medio, los empresarios en Miami, Estados Unidos, Jorge Reyes y Pedro Antar identificaron hasta 40 mil millones de dólares en activos del gobierno venezolano en todo el Caribe. Las participaciones, incluidas acciones de empresas y deudas no cobradas, estaban vinculadas a la estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa.

En ese contexto, Reyes reveló al diario estadounidense que Guaidó llamó él mismo en abril de 2019 para expresar interés. Eso llevó a más de una docena de reuniones con altos miembros de la oposición liderada por el golpista y respaldada por Estados Unidos y sus agentes, agregó el rotativo.

Durante una reunión en diciembre de 2019 en el suburbio de Doral en Miami, Reyes dijo que él y Antar recibieron una carta escrita a mano, una fotografía de la cual fue entregada a The Post, con una lista de lo que describió como demandas “impactantes”.

Esas demandas incluyeron un pago por adelantado de 750 mil dólares a una compañía de Florida que, según los registros estatales, es copropiedad de Magin Blasi, hermano de un alto funcionario de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington. Esa empresa también se convertiría en su socio, estipulaba la carta, compartiendo la comisión del 18 por ciento que los hombres habían negociado con los funcionarios de Guaidó, agrega el rotativo estadounidense.

“Estaba asombrado”, dijo Reyes. “Me pregunté: ‘¿El presidente Guaidó sabe de esto?’ Quiero decir, estos tipos claramente estaban tratando de hacer algo ilegal. Ni siquiera se puede hablar de algo así en suelo estadounidense. Fue una extorsión… O pagamos o no obtuvimos el contrato “, manifestó, citó el medio.