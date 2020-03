Activistas de Codepink interrumpen acto con Elliot Abrams por promover sanciones contra Venezuela

Texto: Telesur

En videos publicados en redes sociales, se muestran cuando los activistas con carteles que dicen «Fuera manos de Venezuela» en inglés suben al estrado donde Abrams presentaba el estado actual de la estrategia de Estados Unidos contra el Gobierno de Caracas.

Abrams evitó preguntas después de que su encuentro en la Sociedad Alexander Hamilton fue boicoteado por los manifestantes y se encerró en una de las oficinas del inmueble donde se realizaba la entrevista.

Elliott Abrams, a major architect of the #Iraq War, the #Iran Contra Scandal & the crisis in #Venezuela, left his own event at @SAISHopkins after CODEPINK disrupted his talk with questions regarding his involvement in Venezuela’s US- manufactured humanitarian crisis. pic.twitter.com/euiZ4qVlKq

— CODEPINK (@codepink) March 10, 2020