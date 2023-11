Teléfonos Panita cuestan 27 dólares y traen Whatsapp, Google y Youtube

Aunque en algunas tiendas de centros comerciales se han visto los teléfonos Panita en 40 dólares, Rafael Rodríguez, gerente de marca del producto, insiste en que su precio de venta no debe superar los 27 dólares, pues el producto surgió justamente para ayudar a las personas que tienen dificultades en comprar teléfonos de mayor costo. Es de teclado (no táctil) pero tiene aplicaciones preinstaladas como Whatsapp, Facebook, Google, Google Maps y Youtube. Es doble SIM y su sistema operativo, KaiOS, tiene Linux como núcleo.

Alba Ciudad (Entrevista: Angie Vélez / Texto: Luigino Bracci)

El pasado miércoles, Rafael Rodríguez conversó con la periodista Angie Vélez, del noticiero Cultura al Día, sobre los teléfonos Panita, que se consideran los más económicos del mercado venezolano en 2023.

Tienen teclado físico y una pantalla de 2,4 pulgadas, que no es táctil. Sin embargo, trae preinstaladas aplicaciones como Whatsapp, Facebook, Google, Google Maps y Youtube. También traen un reproductor de música y videos básico. Es dual SIM (puede tener dos líneas telefónicas), su memoria RAM es de 512 MB y tiene 4 GB de memoria interna, que se puede expandir con tarjeta microSD hasta 32 GB. Tiene alarma, despertador, radio FM y linterna LED.

Rodríguez explicó que el teléfono puede conseguirse en sus aliados comerciales en 27 dólares. Está a la venta en las tiendas Canguro, Copycon, Punto Móvil, Mundo Electrónica, Conectados, Global Marketing en Barinas, System Tec en Táchira, entre otras.

Pide no subir los precios

El gerente de marca de los teléfonos Panita señaló que “en Venezuela, muchas personas tienen la intención de redondear precios, y algunos aliados nos comentan que Panita se puede vender en 30 dólares. Nosotros insistimos y hacemos énfasis en que los vendan en 27 dólares, porque esos tres dólares de diferencia pueden ser el pasaje de ida y vuelta de la persona para comprar el teléfono. Todos y cada uno de los centavos que uno se pueda ahorrar, es o es lo que tiene como objetivo Panita”.

Indica que el teléfono es “diseñado con mentalidad venezolana”, pero ensamblado en la República Popular China.

Rodríguez explicó que Javier Espinoza, director de Panita, se dio cuenta hace dos años que muchísimas personas no podían adquirir ni siquiera un teléfono de gama media, por lo que exploraron opciones hasta encontrar los teléfonos basados en KaiOS.

Explicó que Panita funciona muy bien para personas de la tercera edad que tal vez no se adapten bien a las nuevas tecnologías, así como con niños. Señala que personas que tienen un trabajo donde hacen esfuerzo manual, como mecánicos o carpinteros, y no desean tener durante su horario laboral un smartphone delicado, que pueda dañarse, prefieren usar Panita. Otro ejemplo es si una persona desea ir a una excursión y no desea llevarse su teléfono principal, puede llevarse su Panita colocándole su SIM.

Software libre en sus venas

El sistema operativo KaiOS que usa Panita, con núcleo Linux, es el tercero más usado del mundo, con 166 millones de usuarios. Está basado en el sistema operativo Firefox OS, que la empresa Mozilla, desarrolladora del navegador Firefox en Estados Unidos, creó entre 2014 y 2016 justamente para teléfonos de bajo costo, aunque no tuvieron éxito comercial. Una empresa de Hong Kong tomó el código fuente de Firefox OS y crearon KaiOS, con el apoyo de Google y otros inversores.

Aunque lo convirtieron en un sistema propietario (de código cerrado), la propia Mozilla ha colaborado con ellos manteniéndolo actualizado y con soporte a tecnologías como 4G LTE E, VoLTE, GPS y Wi-Fi.

En la India, teléfonos parecidos al Panita, con tecnología KaiOS, se convirtieron en los segundos más populares por detrás de Android, relegando a los iPhone al tercer lugar.