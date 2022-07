«Mi amigo Cristóbal Rojas» será inaugurada este jueves en el Museo Arturo Michelena

Este jueves 21 de julio, las salas 1 y 2 del Museo Arturo Michelena (MAM) de la Fundación Museos Nacionales (FMN) se engalanan para recibir la muestra “Mi amigo Cristóbal Rojas”, nueva curaduría que hace un repaso por la amistad que unió a dos de los más grandes pintores venezolanos de fines del siglo XIX: Arturo Michelena y Cristóbal Rojas.

El evento se llevará a cabo a las 11:00 a. m. en este espacio cultural, ubicado en la esquina de Urapal, N°82. La Pastora, Caracas. El evento estará abierto a todo público, no obstante se exigirá el uso de tapabocas y el distanciamiento social entre los asistentes.

De acuerdo a la curaduría e investigación realizada por Abraham Fernández Fuentevilla, las vidas del valenciano Michelena y el cueño Cristóbal Rojas parecieron entrelazadas “por similares circunstancias y propósitos”. En 1885, ambos coinciden en París (Francia) donde ambos perfeccionaron sus técnicas pictóricas en la Académie Julien, y aunque fueron compañeros de estudios y compartieron taller, también fueron rivales que buscaron escribir con letras de oro sus nombres en el Salón de Artistas Franceses a través de las obras con las que participaron.

No obstante, la suerte es dispar con cada uno. Mientras el destino parece sonreírle a Michelena, que obtiene mayores alcances y relevancia con sus piezas, Rojas por el contrario no contó con esa suerte -no por falta de talento- sino que los elementos compositivos y técnicas expresivas no logran captar las simpatías de los círculos artísticos parisinos, esto a pesar de obtener una “mención honorífica” por La miseria (1886).

En la capital gala, Rojas se pone en contacto con corrientes de pensamientos que lo alejan del academicismo, cosa que tal vez también lo distanció de Michelena. Además es diagnosticado de tuberculosis. A partir de 1887, su obra refleja influencias del impresionismo. “Recientes hallazgos e investigaciones han encontrado evidencias que no dejan dudas y ubican a nuestro artista como el ‘primer postimpresionista venezolano’. Un orgullo para nuestro país”.

Rojas, nació en Cúa, estado Miranda, el 15 de diciembre de 1858, fruto del matrimonio de Cristóbal Rojas Acosta, quien fue médico, además de pintor, y Alejandra Poleo. Entre sus obras más notables se encuentran La miseria, (1886); La muerte de Girardot en Bárbula, (1883); La taberna, (1887); La primera y última comunión, (1888); El bautizo, (1889); Estudio para el balcón, (1889); Retrato del Presidente Rojas Paúl, (1890); El Purgatorio, (1890); entre otras piezas. Rojas falleció en Caracas el 8 de noviembre de 1890.

El MAM-FMN te invita a asistir a este evento donde el genio de estos dos artistas se unen en un solo canto pictórico que ha dejado huellas profundas e imborrables en la historia y la identidad del país.

