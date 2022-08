EN FOTOS: Así se ha desarrollado el Festival Internacional de Teatro Progresista en su primer fin de semana

Compartimos algunas fotos de funciones este sábado 30 y domingo 31 de julio, del Festival Internacional de Teatro Progresista, que se realizará hasta el 7 de agosto en Caracas y varias ciudades del país. Compartimos fotografías de las obras L’Tam qui pase, Othelo sobre la mesa, Los hombres de los cantos amargos, Pundonor, Mendoza, La Revancha, Penitentes, Una niña con alas y Quién se robó la Luna.

Fotos: Prensa FITP y Prensa MPPC

L’Tam qui pase (Cuba) en el Teatro Alameda

La obra, realizada por el Teatro La Barca de Cuba, se presentó este sábado y domingo en el Teatro Alameda de San Agustín, en Caracas.

El título se traduce como «El tiempo que pasó» y la obra es unipersonal donde el narrador oral se desdobla además en la manipulación de títeres, danza, actuación, dirección y diseño de cuánto se usa, escucha y mueve en escena.

Othelo sobre la mesa

Obra exhibida en la sala Rajatabla este sábado y domingo.

La obra retoma frases y los personajes principales de la obra que Shakespeare escribió en 1603. Desdémona, Otelo, Casio, Yago y Emilia, plantean temas como la traición, el poder, la corrupción y la manipulación. Aunque están ahí sus personajes, es una propuesta muy distante a la del dramaturgo inglés. Chabaud sitúa los celos en el ámbito de la publicidad, porque le parece un medio sumamente poderoso y perverso. Los publicistas encarnan al verdadero terrorismo del mundo contemporáneo porque no hay nada más criminal que hacerle desear un objeto hasta la náusea a quien no puede tenerlo. En esta oficina eco-friendly depredadores y presas diseñan el marketing de su supervivencia.

Los hombres de los cantos amargos

Por el movimiento de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo. Se realizó el sábado y domingo en el Teatro Bolívar, en Caracas. De la pluma del reconocido dramaturgo César Rengifo, lleva al espectador a un viaje por la historia heroica de Venezuela, en la cual denuncia los intereses económicos y políticos tras la abolición de la esclavitud con el decreto de 1854, durante el gobierno de José Gregorio Monagas.

Pundonor

Presentada este 30 y 31 de julio en el Teatro Nacional.

Este monólogo argentino es realizado por Andrea Garrote y Rafael Spregelburd, quienes lo dirigen. Garrote además interpreta a Claudia Pérez Espinosa: una profesora universitaria, Doctora en Sociología, que vuelve al aula después de tomarse unos meses de licencia. Pero la clase que debe dar, una introducción a la obra de Michel Foucault se interrumpe constantemente debido a su frágil situación. Necesita dar explicaciones sobre su comportamiento, aparentemente necesita redimirse. En su desesperación, Claudia, se vuelve imprevisible, vulnerable. Se usa de ejemplo para la teoría.

La obra pone en cuestión la gran paradoja de nuestra conciencia actual: ¿Cómo luchar contra la pulsión estática y el avance de la centralización del poder que nos asfixia habiendo perdido la inocencia, siendo conscientes de que somos reproductores constantes de los mecanismos del poder? ¿Qué hacer? ¿Cómo embanderar nuevamente al hombre a pesar de sospechar de su libertad, de su libre albedrío como una expresión realmente nueva y no condicionada? Cuando se pierde la propia imagen, cuando la estocada se clava en el punto de honor quizás ya no haya qué perder y una nueva aventura comience.

Mendoza

Presentada por la agrupación mexicana Los Colochos en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, este sábado 30 y domingo 31 de julio.

Corren los tiempos de la Revolución mexicana, la ambición por el poder se enseñorea en el territorio nacional. En éste contexto el General José Mendoza recibe los tentadores vaticinios de una vieja bruja, mismos que son exacerbados por su persuasiva mujer. Es así como empieza una cadena de sangre que parece no tener fin. Mendoza es un proyecto hecho para la gente común, se realizó haciendo ensayos en casas de personas que no tienen una relación directa con el quehacer teatral y analizando sus opiniones. Mendoza nos permite acercarnos a un clásico a través de nuestros propios referentes. En ese sentido, cualquier persona puede observar, entender, conmoverse y disfrutar de este montaje. Mendoza es una adaptación de Macbeth de William Shakespeare situada en un contexto mexicano. Cuenta con una dramaturgia alterna inspirada en autores como Juan Rulfo y Elena Garro. Una escenografía sencilla nos remite a una cantina que no corresponde a un tiempo ni a un lugar determinado. Seis actores y tres actrices permanecen todo el tiempo en escena con el espectador muy cerca ubicado a cuatro frentes.

La Revancha

Presentada en el Teatro Luis Peraza, al lado de la iglesia San Pedro en Los Chaguaramos, por el grupo teatral Laberinto. «Bolívar vs. San Martín LA REVANCHA», es una fábula teatral donde Los Libertadores son representados como dos ex campeones de boxeo retirados, olvidados y acabados, que se reúnen para tratar de sobrevivir haciendo un barato espectáculo de exhibición. Es una atrevida y descarnada aproximación a la historia y el legado de los dos más importantes combatientes de la independencia latinoamericana, es “La Unificación del Título Continental de Todos Los Tiempos”

Penitentes

Presentada en el Celarg de Altamira, revisa crudamente la intolerancia y la indiferencia de la sociedad política y religiosa de nuestro país. El autor pone sobre el tapete a tres personajes (un cura, un estudiante y un buscavidas) cuyos destinos se ataran un sábado por la noche en una discoteca gay de la capital. A partir de ese momento, la fuerza de la acción dramática nos remitirá a una historia de revelaciones y confesiones de alta tensión que vuelven añicos una cantidad de tabúes y falsas morales de la sociedad venezolana.

Una niña con alas

Fotos: Roiner Ross, MPPC

Desarrollada por la compañía Teatro de Las Estaciones de Cuba. Se presentó en el Teatro Catia.

Una niña con alas recurre a la entrañable poesía de la narradora, dramaturga y periodista matancera Dora Alonso. Toca sus temas más recurrentes: la patria, la familia, el racismo, la igualdad, la naturaleza, los niños y el amor, siempre a través de las bondades del teatro, la música, el diseño, la actuación, la animación de elementos escénicos, la danza y el humor, todo para levantar dramáticamente un espectáculo lleno de encanto y frescura.

Quién se robó la Luna

Obra realizada este domingo en La Casona Cultural Aquiles Nazoa. Por Peralta Segnini. Fotos por Roiner Ross, MPPC.