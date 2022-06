Delcy Rodríguez denunció en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo los efectos dañinos de las sanciones

La Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su participación en representación de la nación Bolivariana en el 25° Foro Económico Internacional de San Petersburgo que se desarrolla en Rusia, advierte que las sanciones y medidas coercitivas impuestas por Occidente a este país, tendrán efecto boomerang contra los pueblos de Estados Unidos y de Europa.



Texto y foto: Prensa Vicepresidencia

En el análisis de coyuntura política sobre la situación actual de los centros imperiales contra la Federación de Rusia, la Vicepresidenta precisó que «está guerra sancionatoria contra Rusia con más de 14 mil sanciones, solo en este año exactamente van 7.931 sanciones; son sanciones que tendrán efecto boomerang contra el pueblo de Estados Unidos y contra los pueblos de Europa; ellos mismos están creando sus adversidades; Fíjense ustedes la recesión en Estados Unidos, ayer había grandes preocupaciones en Washington de que hacer frente a la inflación y esa recesión viene acompañada de una crisis energética».

Añadió que ha sido «una crisis que se agravó con las sanciones contra Rusia; este entramado de sanciones contra Rusia están impactando al mundo entero».

Durante la conferencia anual económica más importante de Rusia, donde la República Bolivariana de Venezuela, en nombre del Presidente Constitucional Nicolás Maduro, eleva las banderas de la amistad, la cooperación y las alianzas geoestratégicas con inversionistas para el desarrollo común en el escenario del multilateralismo, Rodríguez alertó sobre el efecto de las medidas coercitivas unilaterales.

Al respecto refirió que las sanciones como herramientas de extorsión política están atacando las economías de los mismos países que han promovido esas sanciones.

«Que un ciudadano de Estados Unidos tenga que pagar 5 dólares el galón de combustible; que un ciudadano europeo tenga que pagar 2 euros el litro, es muestra de irracionalidad», sostuvo Rodríguez.

Rusia y el mundo multipolar

Asimismo, hizo referencia a los esfuerzos de Rusia en la consolidación de sus procesos productivos y su moneda nacional. Resaltó que aunque el hegemonismo se imponga no podrán «desaparecer a un gigante como es Rusia, un gigante energético, uno de los más grandes productores de petróleo del mundo».

Destacó, el papel estratégico que está jugando el gigante euroasiático en la conformación del nuevo mundo pluripolar.

«Rusia no va a ser aislada, no va a ser excluida. Rusia está jugando un nuevo papel en esa nueva configuración. Aunque el 28% de la población mundial esté bajo sanción, hay un nuevo mundo que está surgiendo que no se somete a los designios hegemónicos. Es un mundo que tiene pensamiento y voz propia», sentenció la Vicepresidenta en este encuentro internacional que reúne a representantes de más de 135 países.

Rodríguez, destacó además que las medidas coercitivas unilaterales aplicadas para transformar la geopolítica del mundo y subordinarla a los intereses hegemónicos están impactando de manera negativa la vida de las naciones.

«En el caso de Venezuela fueron 502 medidas coercitivas unilaterales muy direccionadas al área del petróleo, finanzas y la alimentación; era la asfixia absoluta de Venezuela a través de estas medidas de extorsión económica. El impacto fue tremendo en el país. La caída del 87% de la producción petrolera nos llevó una pérdida de 140 mil millones de dólares y la caída del 99% de los ingresos en divisas del país y un embargo que llegó en el año 2020 a producción cero, comercialización cero del crudo venezolano», denunció la Vicepresidenta Ejecutiva.