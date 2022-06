Venezuela y Azerbaiyán amplían cooperación bilateral

Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Azerbaiyán, Ilham Aliyev se reunieron este viernes, mediante videoconferencia, en el contexto de la visita de trabajo que realiza el mandatario sudamericano a la nación asiática, con el propósito de evaluar el estado de las relaciones bilaterales de cooperación; informó la Presidencia azerí.

Texto: Telesur

De acuerdo a la información oficial, el motivo de la realización de la reunión por videoconferencia fue el resultado positivo de la prueba de Covid-19 entre algunos integrantes de la delegación venezolana.

Maduro se reúne con el Presidente de Azerbaiyan, Ilham Aliyev, 17 junio 2022

En el encuentro se abordó la importancia de la visita del presidente de Venezuela a Azerbaiyán como parte de su gira regional, la cual fue valorada como un indicador del alto nivel de nuestras relaciones políticas. Según Bakú, trascendió un clima de confianza en que la visita del presidente venezolano contribuirá al desarrollo de las relaciones bilaterales.

Nicolás Maduro expresó su satisfacción por su tercera visita a Azerbaiyán y resaltó que Venezuela otorga gran importancia a las relaciones con la exrepública soviética. El presidente venezolano elogió el trabajo realizado por Bakú a nivel multilateral, incluyendo el papel desempeñado en el contexto del Movimiento de Países No Alineados.

Durante la conversación, de acuerdo a la nota de la Presidencia azerí, se señaló que ambos países han cooperado con éxito dentro de las organizaciones internacionales, incluido el Movimiento de Países No Alineados. Se destacó el apoyo de Venezuela en la extensión de la presidencia de Azerbaiyán en el Movimiento de Países No Alineados por un año más, en atención a que Azerbaiyán está comprometido con los Principios de Bandung, principios básicos del Movimiento de Países No Alineados.

Aliyev, por su parte, destacó que Venezuela siempre ha apoyado la solución del conflicto armenio-azerbaiyano dentro de la integridad territorial de Azerbaiyán. El presidente Ilham Aliyev señaló que el conflicto se había resuelto y que Azerbaiyán había restaurado la justicia, el derecho internacional y la integridad territorial. El jefe de Estado también dijo que nuestros países siempre han apoyado y seguirán apoyando la soberanía e independencia de cada uno.

Durante la conversación, se señaló la necesidad de ampliar la cooperación en la esfera económica y la cooperación entre los círculos empresariales. En este sentido, se señaló que la discusión de temas como proyectos de inversión conjunta, el establecimiento de empresas mixtas es de gran importancia. En el encuentro también se destacaron las exitosas actividades de Caracas y Bakú dentro del formato OPEP+.

También el viernes, como parte de su agenda en Azerbaiyán, el presidente Nicolás Maduro visitó la tumba del líder azerí Heydar Aliyev, fundador del moderno estado independiente de Azerbaiyán, quien marcó los destinos del país euroasiático por 30 años. Nicolás Maduro depositó una ofrenda floral en el monumento en homenaje al líder azerí.