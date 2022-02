Venezuela es reconocida por el director de la OMS, Tedros Adhanom

Este miércoles, a través de su cuenta en Twitter el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus agradeció a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez por su llamado constructivo sobre la situación y respuesta al COVID-19.

Texto: Nadesjka Landaeta (con información VTV y AVN) / Foto: Redes Sociales

«Gracias, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez por un llamado constructivo sobre la situación y respuesta a la COVID-19, y los esfuerzos para ampliar el acceso a las vacunas en Venezuela. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el mecanismo COVAX continuarán su apoyo para lograr la equidad de vacunación», dijo Adhanom.

Gracias @delcyrodriguezv, 🇻🇪 Executive Vice President, for a constructive call on #COVID19 situation and response, and efforts to scale up access to vaccines in #Venezuela. @WHO and #COVAX partners will continue their support to achieve #VaccinEquity. pic.twitter.com/NqVlitaCEo

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2022