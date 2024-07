Plataforma de Solidaridad con Palestina exhorta a asociaciones israelitas en Venezuela a manifestarse contra el genocidio

Este viernes, la Plataforma de Solidaridad con la Causa Palestina, en la vocería de la periodista Hindu Anderi, realizó una rueda de prensa exhortando a asociaciones israelitas y judías en Venezuela a manifestarse en contra del genocidio en Palestina, y rechazan la participación del régimen de Israel en próximos eventos deportivos internacionales. Proponen que la ley antifascista incluya al sionismo entre las manifestaciones que deben prohibirse en el país.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa) / Foto: Angie Vélez

En la rueda de prensa, realizada este viernes en el stand de Alba Ciudad y el Canal Cultura Venezuela en la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), la Plataforma manifestó su rechazo a la participación del régimen israelí a través de asociaciones deportivas en eventos de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) y en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

También hicieron un exhorto a las distintas instituciones del gobierno venezolano a hacer un boicot a la economía del régimen de Israel, que se manifiesta en compañías de refrescos, dulces y similares, al igual que la empresa ZIM que descarga contenedores en puertos venezolanos. Señalan que estas empresas financian el genocidio en Palestina, que ha dejado decenas de miles de civiles muertos en su más reciente arremetida, incluyendo miles de niños y niñas.

Igualmente, hacen un llamado a la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV) y otras asociaciones y agrupaciones israelíes en el país, para que se deslinden y se manifiesten contra el genocidio palestino. Señalan que no han escuchado a ninguna de estas asociaciones u ONG manifestarse en este tema. “Creemos que es obligatorio en este momento pronunciarse en contra de este genocidio”, y que de no hacerlo, estas asociaciones no deberían funcionar en el país.

Pich González y Fita González, miembros del colectivo y movimiento social ‘Voces NeuroQueer’, también rechazan que se afirme que el régimen de Israel apoya a la comunidad LGBTIQ+, presentan casos de discriminación y hacen un llamado a la comunidad LGBTIQ+ de Venezuela a manifestarse en contra del régimen de Israel. Rechazan que movimientos LGBTIQ+ venezolanos estén llamando a la despolitización y que se esté borrando la historia de lucha de la comunidad queer.

Sionismo en la ley antifascista

Anderi señaló que han decidido, a partir de hoy convertirse en un frente antifascista. Anderi señala que la Plataforma de Solidaridad hizo una propuesta de artículo para la Ley contra el Fascismo que se debate en la Asamblea Nacional, y que proponen incluir al sionismo en el título de la ley (“Ley contra el Fascismo y el Sionismo”).

Igualmente, señalan que el próximo 28 de julio, en las elecciones presidenciales en Venezuela, no se está solamente reeligiendo un gobierno, sino uno que está luchando contra el fascismo, y que si la derecha llegara al poder, lo primero que harían sería cerrar la Embajada de Palestina en Venezuela, que fue un logro del comandante Chávez. Reabrirían la embajada de Israel pero además iniciarían una persecución sangrienta no sólo contra militantes del PSUV o el Gran Polo Patriótico, sino contra aquellos que se manifestaron contra el sionismo y el genocidio en Palestina.

Emilio Silva, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y de la Unexca, explicó en qué consiste el sionismo y su papel detrás del exterminio del pueblo palestino, usando y manipulando la religión, la industria cinematográfica y la mediática para convencer a las personas de ello. Señala que el sionismo estuvo involucrado en el golpe de estado contra Hugo Chávez en abril de 2002 y en la operación Gedeón que intentó derrocar a Nicolás Maduro en 2020, entre otros eventos en Venezuela.

Exhortan a todas las personas de religión judía a desmarcarse públicamente de los grupos a favor del sionismo o que callan en torno al genocidio en Palestina. “¡Que viva Palestina Libre e independiente!”, señalaron para terminar.