Más de 600 actividades ofrecerá Filven 2024 desde este viernes

La 20.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN) se instalará en la Galería de Arte Nacional (GAN) de Caracas, del 11 al 21 de julio, con el lema “Leer transforma”, anunciaron este martes 8 de julio, en una rueda de prensa desde el recinto ferial, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y el viceministro de Fomento para la Economía Cultural y presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal), Raul Cazal.

Texto: Diario VEA y Prensa Cenal / Fotos: MPPC (Roiner Ross)

A propósito de ser Sudáfrica el país invitado de honor, las autoridades de Cultura estuvieron acompañados por las invitadas sudafricanas Cathrine Mokoena, directora de Libros y Publicaciones del Ministerio de Deportes, Artes y Cultura de esa nación, y Jolene Bhadais, directora de Comunicaciones y Mercadeo de la Biblioteca Nacional. Se unió el escritor nacional homenajeado, Benito Yrady.

El máximo evento literario del país no solo abrirá sus puertas para el disfrute del pueblo venezolano, sino que también estará al servicio de las grandes transformaciones, como lo dispone su lema: Leer transforma.

“Este mundo y este país requieren muchas transformaciones y la vía para conseguirlas es la instrucción, el estudio, la lectura, la formación de todas y de todos, sin límites y sin exclusiones, así que esta feria se pone al servicio de las grandes transformaciones que se plantean para el mundo, para la humanidad y para Venezuela. Leer transforma”, señaló el ministro del Poder Popular para la Cultura (MPPC), Ernesto Villegas, en rueda de prensa celebrada este martes 9 de julio.

Mientras Villegas conversaba con los medios, en diversos puntos del recinto museístico comenzaban a alzarse una serie de stands, donde estarán presentes expositores nacionales e internacionales, así como el Pabellón venezolano con las editoriales de la Plataforma del Libro del MPPC que estarán acompañadas por diversos aliados.

En el encuentro, el presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal) Raúl Cazal, destacó que hay más de 600 actividades registradas, afirmando que seguramente se desarrollarán muchas más de forma paralela.

Los espacios de la GAN recibirán al público desde el viernes 12 hasta el domingo 21 de julio, desde las 10:00 de la mañana. Las actividades cerrarán entre las 6:00 de la tarde y las 7:00 de la noche, precisó el también viceministro de Fomento de la Economía Cultural.

Fusión de artes

“La cultura se fortalece cuando levantamos los absurdos compartimientos estancos entre las distintas disciplinas del arte. Cuando nos juntamos las letras y las plásticas ambas se hacen más fuertes, no se debilitan, y eso se va a apreciar en esta feria una vez más”, aseguró Villegas durante el encuentro.

Como parte de esa fusión de las artes, Raúl Cazal destacó que la editorial Hormiguero, de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, presentará un libro de arte, por lo que el día 12 de julio será inaugurada una exposición que mostrará las obras de diversos artistas reseñados en el trabajo literario.

“Esta es una de las cosas más bonitas e interesantes de estar en un museo, una galería (…) nos dicen que quisieran que en su stand estuviera la obra de arte de alguno de los artistas, y yo dije, ¿por qué no mejor hacemos una exposición?, y vamos a inaugurar la exposición de esos artistas que están en ese libro que ellos van a presentar aquí”, señaló Cazal.

Suráfrica con experiencia inmersiva

Suráfrica es el país invitado de honor de la 20ª edición de la Filven. Su pabellón contará con una experiencia inmersiva de realidad virtual para que los visitantes puedan realizar un viaje. “¿En qué consiste ese viaje? Tendrán que venir a la feria para comprobarlo”, señaló Villegas.

“Es un honor recibir a nuestros invitados especiales de Sudáfrica. Agradezco la hermandad y el apoyo del pueblo sudafricano hacia nuestro país, y celebramos la memoria eterna y el ejemplo de Nelson Mandela”, refirió el ministro.

Detalló Villegas que “las compañeras que vienen como avanzada del Gobierno de Sudáfrica nos han confirmado la asistencia del ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, quien se está preparando para esta responsabilidad y nos acompañará en los días finales de la feria”.

Manifestó que “esta feria también servirá para estrechar los lazos y acercarnos a la cultura, las letras y la historia de Sudáfrica, que además celebra el fin de la apartheid. Esta celebración es muy importante para la humanidad, no solo para Venezuela, porque ese apartheid sufrido por el pueblo sudafricano hoy en día tiene otras expresiones que quieren instalarse en el mundo contemporáneo”.

Asimismo, el ministro Villegas subrayó la solidaridad de Sudáfrica con Palestina. “Valoro la valentía del gobierno de Sudáfrica al impulsar un juicio internacional sobre el genocidio que se comete en Palestina. Admiro esa valentía y acompaño esa ansia de justicia para detener el genocidio contemporáneo, el holocausto contemporáneo que ocurre en vivo y directo ante la indiferencia y la complicidad de una parte de la humanidad”.

Además, a esta rueda de prensa asistió el embajador de la República Árabe de Egipto en Venezuela, Kareem Amin, y adelantó el ministro Villegas que esta será la nación invitada de honor para la edición número 21 de la Filven, a celebrarse en 2025. “Dato importante, en la Filven 2025 Egipto será el país invitado”, dijo.

Por segunda vez la cita literaria tomará las instalaciones de la GAN, y en ese sentido Villegas reconoció la labor de la Fundación Museos Nacionales “por ser anfitriona de la Filven en este hermoso espacio”.

Aseguró que la Filven, creada por el Comandante Eterno Hugo Chávez, “se ha consolidado como el espacio cultural más importante de Venezuela” y ahora se suma el Festival Mundial Viva Venezuela, Mi Patria Querida “que se está desplegando por todo el país, evidenciando la dinámica cultural venezolana y su diversidad”.

Benito Irady, escritor homenajeado

El escritor venezolano homenajeado en esta edición, será Benito Irady. Como parte de los actos en su honor, serán presentados cuatro (4) libros: Historia del señor Cody; La caja de los truenos; El libro de Cruz Quinal, y Un siglo con María Magdalena Rodríguez, todos publicados por la editorial Monte Ávila Editores.

Sobre este reconocimiento, el mismo Yrady señaló: “Frente al Centro Nacional del Libro, siempre he dicho que soy un intermediario entre la palabra oral y la palabra escrita. Uno es más conocido por la dedicación a escribir sobre sentimientos y a dónde se mudan. Por eso, llevo esos papeles errantes, esta es la décima vez que me estoy mudando y andan esos cajones. Esto me ha permitido algo magnífico, no para mí, sino para el pueblo y el país: dar a conocer muchas de esas historias de personajes maravillosos”, comentó.

Además, el ministro Villegas expuso que con la Filven se honra a la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, que cumple 20 años este 2024.

Amplia programación

La 20.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela se inaugura este jueves 11 de julio y estará abierta al público del viernes 12 al domingo 21 de julio, informaron las autoridades.

En este encuentro con las letras también tendrá una participación importante el estado Delta Amacuro como invitado especial y se rendirá homenaje a la Biblioteca Ayacucho por sus 50 años, a la revista Tricolor, por sus 75 años, y a la novela Ifigenia, de Teresa de la Parra, por el centenario de su publicación.

La Filven 2024 se perfila como un evento literario y cultural de gran relevancia, con una amplia programación con más de 600 actividades, entre presentaciones de libros, foros, conferencias, conversatorios y Pabellón Infantil y Juvenil, y la oferta editorial de cien expositores, entre los que se hallarán representantes de Argentina, Brasil, China, Cuba, País Vasco, Honduras, Irán, Egipto, Turquía, Sudáfrica y México. Además, se espera la presencia de 53 invitados internacionales y 100 invitados nacionales.

Estarán abiertas 10 salas: Sudáfrica, Benito Irady, Ifigenia, Tricolor, Ida Gramcko, Filven, Nelson Mandela, Biblioteca Ayacucho, Delta Amacuro y Pabellón Infantil “Kuay Nabaida”.

De acuerdo con las autoridades de Cultura, durante la Filven 2024 se desarrollarán diversos seminarios, coloquios y conversatorios, entre los que destacan los seminarios “Narrativa de Mujer” y “Cien Años de Ifigenia”, el VI Coloquio de Literatura Infantil “Literatura, diversidad e innovación” y el VI Encuentro de Formadores de Lectura.

El pabellón infantil siempre está presente en cada edición de la Filven, y en esta oportunidad, explicó Cazal, “estará dedicado a la recreación de la mitología Warao, a través de la obra ‘Kuay Nabaida’ (La mar de arriba), de los autores Gustavo Pereira y Guadalupe Vivas”.

De esta manera queda abierta la invitación para que todos los venezolanos y venezolanas disfruten del evento literario más esperado cada año.

Objetivos trazados

El viceministro de Fomento para la Economía Cultural y presidente del Cenal, Raúl Cazal, resaltó el recorrido que realiza por todo el país la Filven e informó que en 2024, con la edición 19, este evento que eleva la palabra y la cultura llegó a 19 estados de 23 que integran el territorio nacional con una asistencia total de más de 80.000 personas en las actividades realizadas en las diferentes regiones de Venezuela.

Agregó que en la nueva edición, además de estar Sudáfrica como país invitado de honor, con el que se han fortalecido la relaciones en el último año, participa el estado Delta Amacuro como invitado especial. “Será protagonista, trayendo a la feria a escritores, escritoras, cultores y artesanos para mostrar la riqueza y diversidad de su cultura, con un especial enfoque en la mitología Warao”.