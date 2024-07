Maduro realizó su cierre de campaña en Caracas: ¡Lo volvimos a hacer! ¡Estamos listos para la victoria!

La melodía de “Chávez corazón del pueblo” vibró al calor de los miles de venezolanos que colmaron las principales calles del centro de la ciudad, tras la movilización que se realizó desde el este de Caracas. Desde Plaza Venezuela, pasando por Parque Carabobo hasta la esquina Corazón de Jesús en el centro de Caracas, se extendió el río de gente que luego plenó la Av. Bolívar de Caracas para apoyar al candidato del Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro Moros.

“Caracas, ¡lo volvimos a hacer! ¡Otra vez en las calles de punta a punta, por las avenidas y las autopistas de la capital de la República!”, dijo el candidato a la reelección, ante multitudinaria concentración en apoyo a su candidatura y que demuestra que la esperanza y el pueblo están en la calle.

Y con el himno nacional a cargo de la voz del Comandante Chávez, se inició el acto central de cierre de campaña .

“Ustedes son mi ejemplo, inspiración y fuerza para enfrentar todo lo que hemos pasado. Hoy el pueblo está de pie y listo para la Gran Victoria del 28 de julio”, dijo al saludar la participación de los miles de venezolanos que plenaron Caracas esta tarde. “Estuve en más de 300 pueblos recorriendo la Patria. Hemos resistido porque amamos nuestra Patria y porque tenemos fe en lo nuestro, a pesar de que hemos enfrentado la peor agresión de nuestra historia”, comentó.

Sostuvo que en su peregrinar “por la Venezuela profunda” se ha construido una nueva mayoría política que se expresará en las urnas electorales el domingo 28 de julio con la victoria popular. “Hemos unido a todas las fuerzas del pueblo, puedo decirlo hoy hemos constituido nueva mayoría política, social, cultural que se va a expresar con una contundente mayoría electoral el domingo que viene 28 de julio”, aseveró el candidato presidencial del GPP.

Tachó todo el proceso como “una campaña admirable, heroica, creativa, alegre, festiva y propositiva”, en la que se ha logrado unir a todas las fuerzas del pueblo. “Hemos constituido una nueva mayoría política, social y cultural que se va a expresar el domingo 28 de julio”, dijo. Aseguró que solo la Revolución Bolivariana garantiza el camino del crecimiento económico y la paz.

Recordó que ha logrado superar las más de 900 sanciones impuestas por el imperialismo y el fascismo, pero ha logrado que en el país surja una nueva economía productiva, diversificada. “Logramos el abastecimiento, 100% del país con producción nacional, derrotamos el Dólar Today y la hiperinflación. En el mes de junio con esfuerzo propio y buenas políticas tuvimos la inflación más baja en 39 años. Tengo las riendas de la nueva economía productiva, y quiero seguir democratizando el crédito, y que el dinero circule y llegue a quien lo necesita para trabajar y producir”. Maduro garantizó la entrega de más de 5 millones créditos para los emprendedores.

“Venezuela no ha caído en manos del fascismo, no ha caído, ni caerá, yo le auguro que en Venezuela vamos a tener la victoria electoral más grande que jamás se haya visto en esta tierra bolivariana y con el triunfo de Nicolás Maduro, será el triunfo de ustedes, triunfo de la paz y la tranquilidad”, expresó.

No te vistas que no vas

Tal como lo ha hecho durante todo su peregrinar, Maduro preguntó a la multitud si quería o en el poder a un títere de la derecha, o a un gallo fino.

Quieren un presidente pataruco, débil y manipulable, títere y muñeco de la oligarquía, un monigote de los apellidos de sangre azul de Caracas? o ¿ quieren un hombre de sangre roja, andina, tachirense, un presidente gallo pinto vencedor, revolucionario? Y en seguida se oyó el canto del gallo . “Este pueblo le dice a la derecha radical- extremista – fascista: No se vistan que no van, porque el que va es Nicolás”, frase que expresó el pueblo al unísono con el candidato.

“Soy un hombre formado en el cristianismo, mi madre, Teresa de Jesús Moros Acevedo, y por mi padre, desde niño formado en la idea del socialismo, de la izquierda progresista, tuve un gran maestro y un padre en la vida, Hugo Rafael Chávez Frías, quien me formó en el bolivarianismo, tengo la raíz cristiana, socialista y bolivariana, esos son mis valores, fuerzas y pensamientos y de todos nosotros”, expresó.

“No he sido, no soy, ni seré jamás títere ni monigote de nadie, ni un presidente débil y manipulable. No le debo en esta vida nada a nadie, no tengo cola de paja, no dependo ni de mafias económicas, ni políticas, ni tengo diablos como jefes. Por encima de mí solo hay dos fuerzas: el poder del Dios Padre, Creador del cielo y de la Tierra, y aquí en la Tierra, solo vengo, voy y obedezco a un solo poder, a una sola fuerza: el pueblo noble y aguerrido de Venezuela. Soy del pueblo y al pueblo me debo. No le tengo miedo a los demonios, soy un hombre de oración, reflexión, pero sobre todo de acción transformadora”.

Paz o guerra para los próximos 50 años

Maduro aseguró que el 28 de julio será un día bendecido, se decidirá la paz y el desarrollo de los próximos 50 años. “Daremos las gracias a Dios por darle la victoria a este pueblo que se la merece”, y poder abrirles el horizonte a 50 años de paz para construir la Venezuela potencia, de la

esperanza y del futuro.

“He entregado más de 5 millones de viviendas, pero hay mucha gente que todavía necesita su vivienda. ¿quién le va a construir la vivienda al pueblo, los patarucos?”. Aseguró que no hace promesas, sino que ha venido a comprometerse con el pueblo por lo que garantizó que construirá más de 3 millones de viviendas para las familias que lo necesitan.

¿Quieren que Venezuela se convierta en una colonia gringa?, ¿quieren que Venezuela se convierta en la Argentina de Milei?, con la extrema fecha fascista ni a la esquina, estamos resteados y si hemos vencido todas las dificultades, el 28 con la pela que le vamos a meter nos quitamos a la extrema derecha fascista por 100 años, se acaban el 28″, sentenció.

Diálogo inclusivo

Maduro aseguró que el 29 de julio, tras su victoria, convocará a un gran diálogo nacional, priorizando al diálogo económico, social y cultural y un diálogo político inclusivo, pero no con las élites para desarrollar y fortalecer la democracia.

“La mejora de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras y seguir recuperando el ingreso de la familia, para profundizar las grandes misiones de la mujer, de la juventud, la Gran Misión de la Cultura Viva Venezuela mi Patria Querida, la Gran Misión Igualdad, para transformar la Misión Barrio Adentro en una gran red digital ambulatoria casa por casa, para los cambios y transformaciones que Venezuela requiere”, detalló.

El diálogo cultural, será esencial para preservar la identidad venezolana frente a diversas amenazas, proporcionando opciones que reflejen la profunda identidad del pueblo y protegiendo a la familia y a los niños de influencias negativas. “Tener opciones para los niños y niñas para que no sean atrapados por la pornografía, por la droga, por las falsas culturas occidentales, Diálogo cultural para que reine en Venezuela nuestra identidad, nuestra cultura, lo nuestro”, subrayó.

Respecto al diálogo político, Maduro subrayó que este será inclusivo y no estará limitado a las élites, especificando que no se trata de un diálogo de cúpulas. “Es un diálogo político para desarrollar la democracia, la constitución con el pueblo de a pie, con las fuerzas del pueblo y con todos los sectores político que respeten la democracia”.

“Pero los fascistas creen que es mamadera de gallo, pero es un diálogo político con la gente, tengo el decreto listo, para profundizar la democracia popular, protagónica y la democracia directa con la gente.

En torno a la unidad del pueblo que se ha logrado a partir del diálogo constructivo y de la suma de voluntades desde todos los sectores para sumar a la paz y a la Venezuela potencia, precisó que se trata de una unidad no sólo del Chavismo, sino de todos los sectores de la sociedad.

“Hemos unido al Chavismo, que estamos unidos, todos y todas, sin una sola fisura, el pueblo Bolivariano educado por Chávez está en la calle unido como un solo bloque de fuerza, y es el bloque sólido para unir a Venezuela porque aquí de lo que se trata es unir por la paz, por la independencia, por la estabilidad, por la democracia verdadera, por el amor, por la armonía y la inclusión, unir a todos los venezolanos y a todas las venezolanas esa es la tarea principal del momento”, apuntó Maduro frente a la multitud que se agolpó en la avenida Bolívar y en las calles aledañas.

Maduro aseguró estar dispuesto a recibir en las filas revolucionarias a quienes desde el pensamiento opuesto “han sido defraudados por los líderes de la derecha. Y puedo decir también que mucha gente incluyendo líderes decepcionados por las mentiras de la oposición, hoy manifiestan su apoyo a la candidatura del hombre de la paz, a la candidatura del hijo de Chávez: Nicolás Maduro Moros, y yo le digo a todos aquellos que fueron opositores desde la avenida Bolívar desde estas diez avenidas de Caracas les digo, bienvenidos, vengan, vengan con nosotros a construir Patria, unión nacional, unión nacional”, sentenció.

Para finalizar, Maduro pidió al pueblo caraqueño salir muy temprano a votar, y que el toque de diana, característico llamado de los revolucionarios, se realice a las tres de la mañana, para que salgan a las calles a cumplir con la patria, para lo cual deben tener presto su 1×10 .