Presidente Maduro negó que empresas públicas vayan a ser privatizadas (+Video)

En una rueda de prensa con medios internacionales efectuada este 8 de diciembre tras las elecciones parlamentarias, el Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, negó ante las preguntas de los periodistas que esté planteada la privatización del empresas del Estado. «Lo que está planteado sobre ellas es fortalecerlas y seguirlas recuperando. Las empresas básicas de Guayana están en fase avanzada de recuperación productiva. Pdvsa. La empresa eléctrica. ¡Todas!», exclamó este martes desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.



«Parte del plan de fortalecimiento de todas las empresas es hacer alianzas con inversionistas privados, internacionales y nacionales. La Ley Antibloqueo facilita las alianzas de inversión sin necesidad de llegar a eso que tú llamas privatización», le explicó a un periodista español. «¡No! Es fortalecimiento de las empresas en carácter productivo, como empresas públicas y socialistas. Y una empresa pública, socialista del Estado, hace una alianza productiva para comercializar, invertir y producir petróleo, oro, bauxita, etc.»

Presidente Maduro, rueda de prensa completa con medios internacionales tras elecciones legislativas

El periodista también le preguntó al Presidente sobre las garantías que el gobierno venezolano da a los inversionistas, que -afirmó- sufren cambios frencuentemente, lo que aleja a los empresarios. Maduro respondió: «Puedo asegurarte que Venezuela no ha cambiado ni una sola de las garantías legales que hemos otorgado a inversionistas europeos en gas, petróleo, industria, turismo, minas. Y a las pruebas me someto».

Asegura Maduro que es falso que cambien las reglas del juego a cada rato. «¡Mentira! Nosotros somos gente de palabra y de ley, y todo lo que se ha firmado legalmente se ha cumplido estrictamente, de manera delicada».

«A veces ha habido agresiones brutales de gobiernos europeos contra Venezuela, y en cualquier país eso hubiera significado la expulsión de esos inversionistas de ese país. Por ejemplo, ante la agresión de España, la medida natural que un gobierno hubiera tomado es expulsar a los inversionistas y quitarles todo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Diferenciar. El conflicto con los gobiernos europeos es una cosa. Con el gobierno de EEUU es otra cosa. Y las relaciones de cooperación económica, de inversión con los inversionistas es otra cosa».

«La vicepresidenta no descansa, el ministro Tareck (El Aissami) no descansan en reuniones de trabajo y de inversión hacia el futuro. Yo en ese sentido soy optimista de que la Ley Antibloqueo dé las garantías para que la inversión prospere», explicó Maduro.

El Presidente también negó que vaya a ejecutarse una dolarización oficial en Venezuela (es decir, una sustitución del bolívar por el dólar como moneda oficial), aunque reconoció que la dolarización de facto que se ve en las calles del país ha funcionado como una «válvula de escape» para el comercio. Dijo: «En Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda oficial no es, ni nunca va a ser el dólar ni otra moneda extranjera. En Venezuela lo que hay es mecanismos de una economía de guerra y de resistencia que busca en otras monedas y criptomonedas la forma de intercambiar productos y necesidades. Vamos a proteger los ingresos de los trabajadores, vamos a ir equilibrando», dijo.



«¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando Venezuela logre romper totalmente el bloqueo, logre recuperar los ingresos en divisas y todo volverá a su cauce. La construcción de la dimensión económica del socialismo es la tarea más compleja, difícil y donde más tenemos que hacer esfuerzos, y donde más falta por avanzar. Si en Venezuela existiera una economía integrada, mixta, socialista, otro gallo cantaría».

Propone a nueva AN instalación de una mesa de diálogo nacional

Sobre la nueva Asamblea Nacional (AN) que se instalará el próximo 6 de enero, Maduro le propuso la conformación de una gran mesa de diálogo con todos los sectores del país.

«Creo que la AN va a tener un mecanismo de diálogo, va a tener la capacidad de diálogo con todo el país. Yo he pedido a los diputados y diputadas del Gran Polo Patriótico que van a tener la mayoría abrumadora que conviertan la Asamblea Nacional en el epicentro del debate político en el país. Y que instalen inmediatamente una gran mesa de diálogo político, social, económico, cultural. Y convoquemos a todos los sectores sociales, políticos, empresariales, religiosos, y de allí con agenda abierta, escuchemos a todos», expuso.

Dijo que tras cinco años, el Parlamento dejará de ser un espacio cerrado y de exclusiones, para convertirse en una AN a puertas abiertas. «Ahora es una AN que no refleja la composición de la sociedad venezolana. Esa AN adeco burguesa de estos cinco años nunca reflejó la sociedad venezolana», sino «los intereses de pequeños grupos, de pequeñas mafias políticas», enfatizó.

Agregó que en el país «empieza un nuevo ciclo de diálogo, de democracia y de inclusión y de una Asamblea Nacional de puertas abiertas».

Cambio de centro de votación se debió a plan descubierto para asesinarlo mientras votaba

El Presidente Maduro también denunció que el mandatario colombiano Iván Duque, preparó un plan para asesinarlo el pasado domingo, durante las elecciones parlamentarias que se celebraban en nuestro país. Es por ello que, por medidas de seguridad, se solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) el cambio del centro de votación.

«Solicité el cambio porque de fuentes de inteligencia colombianas, de buena confiabilidad, nos llegó la información de que se estaba preparando un atentado para asesinarme el día de las elecciones, en vivo y directo», reveló el jefe de Estado.

Ante ello, su equipo de seguridad le recomendó que tramitara el cambio de centro de votación. «Era un día fijo en un lugar fijo», explicó. «Desde la Casa de Nariño, Iván Duque participó en los planes para asesinarme. Todo este asunto está en fase de investigación avanzada», informó.

Plan de sabotaje en Venezuela de Donald Trump fracasó

Maduro también afirmó este martes que el plan impulsado por el mandatario estadounidense Donald Trump para crear desestabilización en Venezuela fracasó y las elecciones parlamentarias se realizaron en nuestro país en absoluta paz y armonía. Detalló que en el mes de septiembre el Gobierno de Estados Unidos ideó dicho plan con el propósito «de llenar de violencia y sangre a Venezuela, darle aliento a la candidatura de Trump» y vanagloriarse «contra el régimen de Venezuela», impidiendo las elecciones parlamentarias.

«Hablaban de un octubre rojo de violencia, de muerte y sangre», acotó. Para tal fin, contaron con actores internos extremistas de la derecha venezolana que recibieron gran cantidad de dólares para ejecutar el plan, «el cual pretendieron vender como una escalada de rebelión popular».

Para ello, sectores de la oposición «buscaron bandas delincuenciales» para promover protestas de calle, pero no lograron sus objetivos gracias «a la fortaleza de la sociedad venezolana, al deseo de paz, gracias a la fortaleza de las instituciones democráticas y del pueblo».

El Presidente subrayó que con el despliegue del comando especial cívico militar y policial se garantizó la estabilidad, la paz y armonía en el país, con la realización de las elecciones parlamentarias el pasado domingo. «Pudo más Venezuela, no pudiste Donald Trump ni ganar las elecciones en Estados Unidos. Tomando a Venezuela como tema, no pudiste sabotear ni llenar de violencia a nuestro país. Ha ganado la paz», dijo al respecto.

Al ser consultado sobre el futuro a corto plazo del país, tras el resultado electoral, Maduro aseguró que «Viene el ciclo de la recuperación, de los logros y nos vamos a concentrar en dos temas: en el apoyo a todos los sectores productiva y en el diálogo político para el reencuentro de los venezolanos».

«Siempre hemos hecho un gran esfuerzo por tener buena relaciones con EEUU»

El Presidente Maduro manifestó que Venezuela siempre ha hecho un gran esfuerzo por mantener buenas relaciones con Estados Unidos (EEUU). «Nosotros siempre hemos hecho todo el esfuerzo, desde el comandante Hugo Chávez, para tener las mejores relaciones. Tenemos buenas relaciones con EEUU como país, con su sociedad, con importantes sectores de la intelectualidad. Pero no hemos podido tener relaciones buenas y de respeto con los gobiernos de ese país», expresó el jefe de Estado en un encuentro con la prensa nacional e internacional.

Agregó que con el gobierno estadounidense con el que se tuvo mejor comunicación fue con el de Barack Obama, «hubo mayor comunicación y diálogo y en alguna momento tuvimos expectativas de que existieran relaciones de respeto, pero fue el propio Obama que cometió el error de decretar y firmar que Venezuela era una amenaza contra EEUU».

El Presidente venezolano señaló que, aunque Obama luego expresó su arrepentimiento, dejó una puerta abierta para la agresión contra Venezuela que ha sido utilizada de manera cruel por Donald Trump.

Recordó que, desde el primer día, Trump anunció que retomaría la doctrina Monroe contra América Latina y el Caribe.

En septiembre de 2018 recibió una propuesta de un enviado de Trump para conversar con él, pero lamentablemente no se dio la reunión. «Estaríamos contando otra historia si se hubiese concertado una reunión entre Trump y yo», expresó Maduro.

Por otro lado, señaló que espera que con el gobierno de Joe Biden pueda existir un diálogo entre Venezuela y EEUU. «Siempre estaremos dispuestos a entablar comunicación de respeto con los gobernantes de EEUU, esperemos que se instale el nuevo Gobierno de Joe Biden y esperemos que se abran posibilidades de Comunicación y diálogo de Venezuela y EEUU», aseveró.

Repudió acciones de Colombia de cerrar espacio aéreo que no permitió viaje de veedores

Maduro también repudió este martes las acciones emprendidas por el gobierno de Colombia de cerrarle su espacio aéreo a un vuelo venezolano con veedores internacionales, que asistieron a los comicios parlamentarios el pasado domingo.

Durante la rueda de prensa, la periodista Zoe Pepper, de The People’s Dispatch, denunció que unos 200 veedores internacionales que acudieron a Venezuela se quedaron varados unas 10 horas porque el gobierno de Colombia impidió el uso de su espacio abierto para el vuelo que los iba a llevar a México.

«Mi solidaridad para los veedores internacionales que tuvieron inconvenientes en retomar a sus destinos por culpa de Iván Duque. Toda mi solidaridad y mi repudio a la acción del gobierno de Colombia», enfatizó el Mandatario Nacional. Advirtió que Iván Duque «quisiera una guerra contra Venezuela», por lo que ejecuta este tipo de acciones para promover un conflicto entre ambas naciones.

«Él (Iván Duque) se dedica a gobernar contra Venezuela, como sabotear la frontera. Mil mercenarios tiene Iván Duque, entrenándolos en Colombia, y esta es una expresión de su pequeñez moral. Por el espacio aéreo de Venezuela pasan decenas de vuelos procedentes de Colombia, y yo no me voy a poner a parar un avión. No es la labor de un jefe de Estado», enfatizó.

«Estas son cosas que pasan, por la obsesión enfermiza de Iván Duque contra Venezuela. Odia a Venezuela (..) Iván Duque quisiera una guerra contra Venezuela, pero no ha podido», agregó.