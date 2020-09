Videoforo sobre “Psicosis” ofrecerá la Sala CineCelarg3

La Sala CineCelarg3 presentará el Foro Crítico con la película “Psicosis” (Psycho, 1960) del célebre realizador estadounidense Alfred Hitchcock, el domingo 20 de septiembre de 2020, a partir de las tres de la tarde, mediante la herramienta Zoom.

Texto: Celarg

En esta ocasión el espacio Foro Crítico se efectuará un día domingo, por circunstancias de fuerza mayor. La actividad contará con Thaelman Urgéllez como panelista y la moderación estará a cargo de Livio Quiroz, director de la Sala Cine Celarg3.

¿Cómo participar?

La película se encuentra disponible libremente en:

https://www.youtube.com/watch?v=aCidVLgrdCo

A la reunión Zoom se puede acceder mediante el siguiente vínculo:

https://us04web.zoom.us/j/74446391305?pwd=SmxPeTVqV3BCZVRiU0R4YXFZaFpydz09

ID de reunión: 744 4639 1305

Código de acceso: 9syjdX

Los gritos del público

El film cuenta con un reparto conformado por Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin, Vera Miles, entre otros. El guion es de Joseph Stefano, con música de Bernard Herrmann y fotografía de John L. Russell .

“En Psycho el argumento me importa poco, los personajes me importan poco; lo que me importa es que la unión de los trozos del film, la fotografía, la banda sonora y todo lo que es puramente técnico podían hacer gritar al público. Creo que es para nosotros una gran satisfacción utilizar el arte cinematográfico para crear una gran emoción de masas. Y con Psycho lo hemos conseguido. No es un mensaje lo que ha intrigado al público. No es una gran interpretación lo que ha conmovido al público. No era una novela de prestigio lo que ha cautivado al público. Lo que ha emocionado al público era el film puro. Y esta es la razón por la cual mi orgullo relacionado con Psicosis es que este film nos pertenece a nosotros, cineastas, a usted y a mí, más que todos los films que yo he rodado”. Así lo expresó Alfred Hitchcock en conversación sostenida con el realizador francés Francois Truffaut.