Ordena Maduro a su gabinete activar medidas para «atajar la especulación brutal» que ha ocurrido en los últimos días (+Video)

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, instruyó a su gabinete a tomar medidas para «atajar la especulación brutal que han decretado estos sectores económicos que no quieren colaborar con el país», como respuesta al fuerte alza del precio del dólar y de los alimentos que se ha activado en las últimas dos semanas, acción que el Jefe de Estado ha calificado como una «guerra económica brutal contra el pueblo». En un evento con productores en el Poliedro de Caracas, el Presidente hizo un llamado a la clase obrera «para que me den todo su apoyo si tengo que tomar medidas drásticas contra todos estos sectores, que pretenden aprovechar la pandemia para robar al pueblo, para especular».

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

«Venezuela ha enfrentado en estos últimos 4 ó 5 años toda una guerra económica (…) Ustedes han visto todo lo que nos han hecho desde afuera: sanciones criminales, persecución financiera, robo de activos, robo de dinero, persecución comercial. Desde adentro: especulación, guerra con el dólar. ¡Todo nos lo han hecho!»

«En este momento están activando la guerra económica brutal contra el pueblo. Yo estoy pendiente, ocupado y activado. Todos los mecanismos para regular, para procesar, para llevar la producción, los costos, los precios, están activados. Venimos de varios días de conversaciones, y yo les dijo a los actores económicos privados involucrados: pónganse serios. Miren que están frente a revolucionarios, que tenemos palabra y estamos listos para tomar decisiones y soluciones».

Ordena Maduro a su gabinete activar medidas para "atajar la especulación brutal" en Venezuela

«Ya le he dado instrucciones muy claras al vicepresidente (de economía), Tareck (El Aissami); al ministro de agricultura (Wilmar Castro Soteldo), al ministro de alimentación (Carlos Leal Tellería) y a la ministra de comercio (Eneida Laya Lugo). (He dado) instrucciones bien precisas, para, en las próximas horas, atajar la especulación brutal que han decretado estos sectores económicos que no quieren colaborar con el país».

El Mandatario venezolano advirtió: «Hay un estado de alarma, y tenemos la disposición absoluta de entendernos, o de hacernos entender. ¡Mucha claridad, mucha firmeza! ¡Preparados para cualquier escenario!».

Pidió apoyo a la clase obrera

Igualmente, hizo un llamado «a la clase obrera, a la clase campesina, a los trabajadores y trabajadoras para que me den todo su apoyo si tengo que tomar medidas drásticas contra todos estos sectores, que pretenden aprovechar la pandemia para robar al pueblo, para especular».

Hizo un llamado a trabajadores y trabajadoras, campesinos y profesionales. «Por las buenas somos muy buenos, nos entendemos, buscamos soluciones y salidas de cualquier tipo. Pero si vienen por las malas contra el pueblo, nos encontrarán de frente con nuestra fuerza revolucionaria, dispuesta a activar todas las decisiones que hagan falta para hacer respetar al pueblo en medio de esta pandemia», sentenció.

Posteriormente, el Presidente venezolano llamó a su equipo a gobernar la economía: «tener el mapa claro y los radares prendidos. Con un criterio de negociación, consenso y entendimiento, pero con un plan de hacer respetar al pueblo, las leyes y el Estado; de hacerse respetar como gobierno«. Llamó a «proteger al pueblo, así como se ha hecho con la salud, casa por casa. Debemos protegerlo producto por producto, rubro por rubro y precio por precio. Nosotros sabemos hacerlo. ¡Vamos a desplegarnos, para que sepan que el cambur verde mancha! El que no lo sepa, lo sabrá… ¡especuladores!», dijo el Presidente venezolano.

En un mes, el dólar estadounidense subió de 75 mil a 145 mil bolívares, marcando una devaluación de casi 100 por ciento en la moneda venezolana. Este miércoles, los marcadores extraoficiales o «paralelos» del dólar marcaban precios de 190 mil bolívares; se suele acusar al dólar de afectar notablemente los precios de los alimentos, tanto de los producidos en el país, como de los importados. La carne de res subió de Bs. 250 mil a Bs. 600 mil el kilo, por señalar uno de los productos que más ha aumentado sus precios.

«Estamos preparados para producir, y debemos estar preparados para asumir esta embestida económica de la oligarquía apátrida que pretende especular y dañar al país en medio de una pandemia. ¡No lo voy a permitir! ¡No lo podemos permitir!», dijo el Presidente Maduro. «Puede contar toda Venezuela que aquí tiene un gobierno responsable, que los escucha, y que está todos los días, las 24 horas, atento para la protección y la vida de las y los venezolanos».