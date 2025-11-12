El Joropo venezolano, a un paso de ser reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó este martes en sus cuentas en redes sociales que el expediente de postulación del Joropo Venezolano como Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue aprobado por técnicos de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), paso previo para su aprobación final.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa) / Foto: Edys Glod

“Sólo resta ahora la discusión por parte del Comité Intergubernamental del Patrimonio Mundial, convocado para Nueva Delhi (India) entre el 8 y el 13 de diciembre 2025”, expresó el ministro.

El expediente fue entregado el 29 de marzo de 2023 en la sede del organismo en París, Francia, tras haber sido firmado unos días antes. “Hemos entregado a Tim Curtis, secretario de la Convención de Unesco para el Patrimonio Inmaterial el expediente con el cual Venezuela postula al Joropo Venezolano como Patrimonio de la Humanidad”, dijo el ministro Villegas en ese momento.

En el expediente se incluyeron ocho manifestaciones del joropo venezolano:

El Joropo Llanero, o Joropo Sabanero, el más conocido, característico de los cinco estados de los llanos venezolanos (Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa).

el más conocido, característico de los cinco estados de los llanos venezolanos (Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa). El Joropo Tuyero o Central, que tiene el arpa con cuerdas de metal como instrumento protagonista y quien canta también toca las maracas; de allí la expresión “Arpa, maraca y buche (voz)”. Se toca en los estados Miranda, Aragua, parte de Carabobo y en zonas de Caracas y La Guaira.

que tiene el arpa con cuerdas de metal como instrumento protagonista y quien canta también toca las maracas; de allí la expresión “Arpa, maraca y buche (voz)”. Se toca en los estados Miranda, Aragua, parte de Carabobo y en zonas de Caracas y La Guaira. El Joropo Coloniero o Joropo Jarillero, que obedece al acordeón como instrumento guía, y se practica en El Jarillo, estado Miranda, así como en la Colonia Tovar, estado Aragua.

que obedece al acordeón como instrumento guía, y se practica en El Jarillo, estado Miranda, así como en la Colonia Tovar, estado Aragua. El Joropo Yabajero, con bandola de ocho cuerdas, asentado con gran fuerza en el estado Guárico.

con bandola de ocho cuerdas, asentado con gran fuerza en el estado Guárico. El joropo Jorconeao o Joropo con violín, que abarca los estados Carabobo, Cojedes, Yaracuy y parte de Guárico.

que abarca los estados Carabobo, Cojedes, Yaracuy y parte de Guárico. El joropo Guayanés con bandola y con arpa, característico del estado Bolívar.

con bandola y con arpa, característico del estado Bolívar. El Joropo Andino, llamado también caracoleado, y que está presente en Mérida, Táchira y Trujillo con denominaciones de polka y de fandango.

llamado también caracoleado, y que está presente en Mérida, Táchira y Trujillo con denominaciones de polka y de fandango. El Joropo Oriental o Joropo con estribillo, o cotorreado.

La Unesco ya ha reconocido diez manifestaciones culturales venezolanas como Patrimonio de la Humanidad:

También se trabaja en lograr la declaratoria de la Unesco para la arepa, la hallaca y el tamunangue, entre otras manifestaciones venezolanas.