El Joropo venezolano, a un paso de ser reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco

 • 0 Comentarios

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó este martes en sus cuentas en redes sociales que el expediente de postulación del Joropo Venezolano como Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue aprobado por técnicos de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), paso previo para su aprobación final.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa) / Foto: Edys Glod

“Sólo resta ahora la discusión por parte del Comité Intergubernamental del Patrimonio Mundial, convocado para Nueva Delhi (India) entre el 8 y el 13 de diciembre 2025”, expresó el ministro.

El expediente fue entregado el 29 de marzo de 2023 en la sede del organismo en París, Francia, tras haber sido firmado unos días antes. “Hemos entregado a Tim Curtis, secretario de la Convención de Unesco para el Patrimonio Inmaterial el expediente con el cual Venezuela postula al Joropo Venezolano como Patrimonio de la Humanidad”, dijo el ministro Villegas en ese momento.

En el expediente se incluyeron ocho manifestaciones del joropo venezolano:

  • El Joropo Llanero, o Joropo Sabanero, el más conocido, característico de los cinco estados de los llanos venezolanos (Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa).
  • El Joropo Tuyero o Central, que tiene el arpa con cuerdas de metal como instrumento protagonista y quien canta también toca las maracas; de allí la expresión “Arpa, maraca y buche (voz)”. Se toca en los estados Miranda, Aragua, parte de Carabobo y en zonas de Caracas y La Guaira.
  • El Joropo Coloniero o Joropo Jarillero, que obedece al acordeón como instrumento guía, y se practica en El Jarillo, estado Miranda, así como en la Colonia Tovar, estado Aragua.
  • El Joropo Yabajero, con bandola de ocho cuerdas, asentado con gran fuerza en el estado Guárico.
  • El joropo Jorconeao o Joropo con violín, que abarca los estados Carabobo, Cojedes, Yaracuy y parte de Guárico.
  • El joropo Guayanés con bandola y con arpa, característico del estado Bolívar.
  • El Joropo Andino, llamado también caracoleado, y que está presente en Mérida, Táchira y Trujillo con denominaciones de polka y de fandango.
  • El Joropo Oriental o Joropo con estribillo, o cotorreado.

La Unesco ya ha reconocido diez manifestaciones culturales venezolanas como Patrimonio de la Humanidad:

También se trabaja en lograr la declaratoria de la Unesco para la arepa, la hallaca y el tamunangue, entre otras manifestaciones venezolanas.

Reinaugurada la Casa de la Cultura de El Guapo en intensa jornada en el eje barloventeño

noviembre 12, 2025

Inició ruta hacia la Constituyente de los Movimientos Sociales y Grandes Misiones en todo el país

noviembre 11, 2025

Venezuela se incorpora a la Academia Euroasiática de Artes Cinematográficas 

noviembre 8, 2025

El Sistema de Orquestas de Venezuela es reconocido por la Unesco como Centro de Categoría 2

noviembre 6, 2025

Ministro Villegas se reunió con el equipo promotor de la Gran Misión Viva Venezuela en la Casa de la Libertad y la Cultura “Alí Primera”

octubre 30, 2025

Festival de Cine Ruso se presenta en la Unearte hasta el 25 de octubre

octubre 21, 2025

Venezuela rinde homenaje a México con concierto del Sistema de Orquestas “Simón Bolívar” en la UNAM

octubre 17, 2025

Venezuela y México firman convenio para impulsar campaña latinoamericana de promoción de la lectura

octubre 17, 2025

Inaugurada en Caracas la VI Bienal del Sur: “El Poder de la Diversidad”

octubre 10, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios