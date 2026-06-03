Red de Narradores Orales afina detalles para su tercer encuentro nacional

La Red Nacional de Narradores Orales, Cuenteros Populares y Cacheros de Venezuela comenzó a trazar la ruta preparatoria hacia el Tercer Encuentro Nacional de Narradores Orales, previsto para septiembre en el estado Lara.

Texto: Claudia Hernández / Fotos: Nathael Ramírez

Miembros de la Red se reunieron este miércoles 3 de junio con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, y otros miembros de su gabinete con la finalidad de iniciar los preparativos.

La jornada, realizada en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, en Caracas, contó con la participación de la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, y la viceministra de Fomento de la Economía Cultural, Rosario Soto, quienes manifestaron su respaldo a esta iniciativa que busca enaltecer la palabra, la memoria y la tradición.

Durante el encuentro, los voceros de la red presentaron sus propuestas para el evento central y compartieron parte de su trabajo en el territorio nacional, a través de iniciativas que incluyen encuentros regionales, formación de niños y niñas, promoción de la lectura, homenajes a referentes de la narración oral y la realización de actividades culturales.

El ministro Cazal extendió una felicitación a los miembros de la Red por su labor en la preservación de los saberes ancestrales y populares que se transmiten de generación en generación. Enfatizó que este proyecto debe profundizar el enfoque formativo, con el fin de multiplicar y consolidar esta experiencia en cada rincón del país.

En ese sentido, la viceministra Simoza resaltó la importancia de esta iniciativa para preservar la identidad nacional. “Es extraordinario contar con hombres y mujeres dispuestos a salvaguardar y preservar nuestra cultura e identidad, para enfrentar la batalla cultural destacando lo afirmativo venezolano”, indicó.

Asimismo, la viceministra Soto manifestó su intención de apoyar en la edición de libros que recopilen estas experiencias, con el fin de que sean distribuidos a niños y niñas.

Voces de las regiones

La actividad contó con una nutrida representación regional. Jhon Gallardo, proveniente del estado Amazonas, agradeció el encuentro y destacó que desde su entidad se promueve la narración oral como una herramienta para explicar la cosmovisión y cosmogonía de los pueblos originarios, como parte fundamental de la identidad nacional.

Asimismo, Neudy Chirinos, de la región oriental, celebró la actividad como un espacio propicio para el intercambio de saberes. “Aportamos nuestros conocimientos a la Red Nacional para fortalecer la palabra, la formación de nuestros semilleros y para que sigamos tejiendo historias en este hermoso país”, expresó.

Finalmente, José Gregorio Cabello, representante de la delegación de Caracas, destacó que en este próximo encuentro nacional confluirán las diversas formas de la literatura oral venezolana y se rendirá homenaje al cuentacuentos José Humberto Castillo, conocido como “El Caimán de Sanare”.