Culmina con éxito el VIII Festival Cultural con los Pueblos de África

El viceministro para África del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yuri Pimentel, lideró este jueves el acto de clausura del VIII Festival Cultural con los Pueblos de África.

Prensa MPPRE (Texto: Oskarlys Salazar / Fotos: Jean Rodríguez)

El evento, desarrollado en los espacios del Parque Cultural “Tiuna El Fuerte”, en la parroquia El Valle de Caracas, consolidó los lazos de hermandad bajo la premisa de la diplomacia de los pueblos del Sur.

Durante su intervención, el viceministro Pimentel recordó que esta celebración tiene raíces en la Revolución Bolivariana, impulsada inicialmente por el Comandante Hugo Chávez desde el año 2005, tras decretarse el 25 de mayo como el Día de África, dando paso a la tradicional “Semana de África” en el país.

Asimismo, destacó que, gracias a la continuidad y el apoyo del presidente Nicolás Maduro y del canciller Yván Gil, este festival arriba con fuerza a su octava edición.

“Estamos muy alegres. No podíamos dejar de expresar, en nombre de nuestro canciller, nuestro más profundo agradecimiento a las instituciones y personas cuyo apoyo fue fundamental para la realización de todas estas actividades”, expresó el diplomático.

Extendió un reconocimiento especial al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al Gobierno del Distrito Capital, al Banco Central de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, a la Asamblea Nacional y al movimiento juvenil por su articulación y despliegue técnico y logístico, así como al personal de “Tiuna El Fuerte”, asegurando que “esta es la octava edición y puedo decir, sin duda, que en cuanto a los espacios al menos, esta es la más hermosa de todas. Estos espacios realmente son una maravilla para este tipo de actividades”.

Pimentel agradeció al cuerpo diplomático africano acreditado en el país, cuyos miembros no solo participaron como espectadores, sino como activos coprotagonistas mediante stands, muestras culturales y gastronómicas.

En ese sentido, resaltó la participación artística de los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), provenientes de Nigeria y Mozambique, quienes deleitaron al público con su arte y alegría.

Para concluir el evento, en medio de aplausos y manifestaciones de afecto, el viceministro reafirmó el compromiso del país con el multilateralismo y la Unión Africana como un proyecto vital de integración internacional Sur-Sur.

“Si algo queda claro después de este festival es que esta consigna se hace realidad: ¡África y Venezuela, un solo ritmo de unidad! ¡Qué viva Venezuela y qué viva la madre África!”, finalizó.