La organización popular y el arte se afianzaron en el Festival Comuna, Cultura y Paz

Las artes escénicas, la organización y las tradiciones venezolanas se conjugaron durante la clausura del Festival de calle Comuna, Cultura y Paz, celebrada en la plaza La Moneda de la parroquia Altagracia, en Caracas, este 29 de mayo.



Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross)

Durante el acto, vecinos de todas las edades realizaron presentaciones artísticas y demostraron su talento como creadores de su propia narrativa estética. Además, se concretó la creación de la primera Escuela de Formación Cultural de Caracas, un modelo que se proyecta extender a todas las comunas de la ciudad capital.

Al evento asistieron el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal; la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza; la presidenta de Fundarte, Adry Mar Montilla; y la jefa del Gabinete de Comunicaciones y Relaciones Internacionales del Gobierno de Distrito Capital, Carla Camacho, quienes entregaron reconocimientos a los participantes y a los patrimonios vivos de la zona.

“Nuestro Libertador, Simón Bolívar, decía que había que producir la mayor felicidad posible para el pueblo. En los rostros de cada uno de ustedes: niñas, niños, jóvenes, adultos, abuelas y abuelos está ese mensaje”, señaló el ministro Cazal.

El titular de la cartera cultural destacó que el comandante Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, han impulsado de manera sostenida políticas culturales en las que el pueblo asume un rol protagónico.

“Nuestra soberanía se construye con nuestros hijos e hijas haciendo teatro, cantando, bailando. Felicitaciones, son ustedes los protagonistas”, afirmó.

Por su parte, la viceministra Simoza resaltó que la articulación entre instituciones gubernamentales y el Poder Popular hizo posible consolidar una agenda cultural permanente en el marco de este festival. “Este escenario hoy ha sido testigo de lo que es posible realizar cuando la comunidad se organiza, cree y se identifica con su raíz”, expresó.

Asimismo, Miriam Rivero, vocera de cultura del sector, enfatizó que el festival permitió el encuentro de diversas comunidades. “Hoy tuvimos la oportunidad de encontrarnos en este espacio amoroso y cultural, de abrazarnos, de compartir saberes y emociones. Eso nos hace muy felices”, dijo.

El Festival Comuna, Cultura y Paz nació bajo un enfoque fomativo orientado a fortalecer los Comités de Cultura de los Consejos Comunales del Circuito Comunal Simón Bolívar. En esta edición, participaron los Consejos Comunales Panteón Nacional, La Trilla, Corazón de Altagracia, Simón Rodríguez, Victoria de Altagracia, Andrés Bello, Castel Grande, Balconcito V y Casco Histórico.

A través de disciplinas como el teatro, la danza, la música, el circo y la narración oral, esta iniciativa promueve la convivencia comunitaria y el uso del espacio público como un punto de encuentro, identidad y paz.