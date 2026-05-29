MinCultura y Poder Popular coordinan atención social a adultos mayores en La Vega

Autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) sostuvieron un encuentro con voceros de la Comuna La Veguita, ubicada en la parroquia La Vega de Caracas, con el fin de coordinar la atención integral a los adultos mayores de la localidad.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross)

La actividad estuvo encabezada por el ministro de Cultura, Raúl Cazal, y la viceministra Gabriela Simoza, quienes realizaron un recorrido por la zona para evaluar las necesidades de este sector. Asimismo, el espacio propició el intercambio de propuestas, proyectos y logros alcanzados por esta instancia de organización popular.

Cazal resaltó que el Gobierno Bolivariano, que lidera la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se despliega permanentemente en las calles, en alianza con el Poder Popular, para acompañar y respaldar la gestión del pueblo organizado.

En ese sentido, Georgette Bocaney, médica integral comunitaria del sector, valoró positivamente la presencia de las autoridades en el territorio. “Me parece excelente la iniciativa que estamos llevando a cabo en toda la parroquia, realizando el abordaje a los abuelos y abuelas de la patria que presentan necesidades. Allí está la importancia de la organización popular: en saber cómo articularnos para atender los problemas en las comunidades”, afirmó.

A su juicio, La Vega se ha afianzado como un referente organizativo en Caracas. “Somos una de las parroquias ejemplo en cuanto a la estructura de nuestras fuerzas vivas. Aquí nos integramos las UBCH, los consejos comunales, los comités de salud, el Movimiento Somos Venezuela y una oficina de atención al adulto mayor. Somos un equipo multidisciplinario dedicado a esta linda labor de apoyar a nuestros abuelos y abuelas”, indicó.

Por su parte, Valentina Ferrer, lideresa local, rememoró los inicios de las estructuras de base y el avance hacia el autogobierno comunal. “Soy fundadora del consejo comunal desde 2006. Iniciamos esta lucha con el comandante Hugo Chávez cuando promulgó las leyes del Poder Popular y, desde entonces, nos mantuvimos trabajando. Actualmente formamos parte del Circuito Comunal ‘La Veguita’. Estamos muy agradecidos por esta visita y a la orden para seguir trabajando”, expresó.

Como parte de la jornada, la comunidad mostró parte de sus dinámicas culturales y amenizó el encuentro con el ritmo de los tambores, en vísperas de las fiestas en honor a San Juan Bautista.