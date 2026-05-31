Definen programas culturales en Nueva Esparta para el segundo semestre de 2026

Cultores y creadores del estado Nueva Esparta evaluaron junto con autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura los avances de los programas en ejecución dentro de la entidad insular, identificaron oportunidades de articulación interinstitucional y establecieron compromisos concretos de cara al segundo semestre de 2026.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Gustavo Quintana)

Durante el encuentro, representantes y voceros de la región presentaron un diagnóstico de las potencialidades del estado, ubicado al oriente del país, con la finalidad de impulsar acciones conjuntas que consoliden la cultura como eje de integración social y preservación de identidades regionales.

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, destacó el carácter estratégico de la jornada y subrayó el compromiso del Gobierno Bolivariano con la transformación institucional para fortalecer el rol del poder popular. “Estamos aquí por un compromiso de valores, que es trascendental. Estamos aquí por nuestro pueblo, por nuestra patria, y ese es nuestro papel”, afirmó.

Cazal explicó que, en cumplimiento de instrucciones giradas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se impulsa una reingeniería del Estado que se propone responder a los desafíos y demandas actuales. “Estamos en revolución y la revolución implica cambios. No podemos quedarnos apoltronados ni ser conservadores en ese aspecto; debemos ser activos, positivos y estar en movimiento”, señaló Cazal.

Gabriela Simoza, viceministra de Cultura, señaló que la reunión tuvo como propósito “unificar criterios y orientar las líneas estratégicas de trabajo del ministerio en esta etapa”, marcada por un contexto político y social complejo. La viceministra explicó que, de cara a las instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la convocatoria busca “consolidar la paz, fortalecer la unidad y promover la convivencia”.

Simoza, además, enfatizó que “la cultura y el arte son fuerzas capaces de unir a nuestro pueblo. Desde el ministerio asumimos una responsabilidad histórica para aportar con decisión a la construcción de la paz y la defensa de la patria”.

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura ratificó su disposición a continuar el diálogo permanente con los cultores, cultoras e instancias regionales, con la finalidad de consolidar procesos que promuevan la inclusión, la identidad y el desarrollo cultural en la región insular.