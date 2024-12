¡El casabe es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, reconocido por la Unesco! (+Fotos)

La Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles la inclusión en las listas de salvaguarda del expediente sobre el casabe, propuesto ante el organismo en 2023 por las delegaciones de Venezuela, Cuba, Haití, Honduras y República Dominicana.

Prensa Alba Ciudad (Texto: Luigino Bracci Roa / Audios: Angie Vélez)

Fotos: MPPC (Roiner Ross) y Unesco

El anuncio se hizo en la decimonovena sesión del Comité Intergubernamental de la Unesco, realizada en Asunción, Paraguay.

El expediente, denominado “Conocimientos y prácticas tradicionales para la elaboración y el consumo del casabe”, fue elaborado por los cinco países antes mencionados. Por Venezuela, el Centro de la Diversidad Cultural (CDC), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dirigió la realización del expediente en conjunto con comunidades casaberas de todo el país.

En la sesión de este miércoles, Nancy Ovelar de Gorostiaga, presidenta del Comité Intergubernamental de la Unesco, declaró la aprobación del Proyecto de decisión 19-COM-7.b.32 contentivo del mencionado expediente, lo cual fue recibido con un fuerte aplauso de los presentes, y de los representantes de las cinco naciones proponentes.

Casabe declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco: Palabras de Ernesto Villegas y Benito Irady

Previamente, el presidente del órgano de evaluación de la Unesco señaló: “El casabe es un pan redondo elaborado con una variedad amarga del tubérculo de la yuca o mandioca (…) En el expediente de la candidatura figuran las medidas de salvaguardia que se están practicando actualmente y las que se proponen después de la inscripción del elemento. Incluyen la creación de capacidad, la investigación y documentación, la sensibilización, la creación de fábricas y hornos de producción artesanal, y la realización de inventarios”.

Señaló que los estados proponentes han facilitado información sobre las medidas de salvaguardia en sus respectivos estados, aunque “hubiera sido conveniente que los estados proponentes elaboraran medidas de salvaguarda conjuntas, acordes con el espíritu de la convención”.

En conclusión, “el órgano de evaluación concluyó que se cumplieron los 5 criterios y recomienda la inscripción del elemento en la lista representativa”.

Celebración

Por Venezuela, el viceministro Raúl Cazal, presente en el evento en Asunción, señaló: “Desde Venezuela queremos también agradecer y compartir este gran momento, porque un alimento que nació en las riberas del Orinoco, todos estos pueblos son parte de ello. Son parte de esta gran América y de nuestros pueblos ancestrales que, en su resistencia, han logrado mantener esta genética cultural viva: Que tengamos un casabe que es de nuestros pueblos y todos lo asumimos como propio”.

En Venezuela, la sesión de la Unesco fue seguida en un evento realizado en la Galería de Arte Nacional (GAN), en Caracas, con la presencia de numerosas casaberas y casaberos, así como del ministro del poder para la Cultura, Ernesto Villegas; el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Irady, y otras autoridades.

El ministro Villegas celebró la inclusión del casabe en las listas de salvaguarda de la Unesco. “¡Qué alegría! ¡Vivan las casaberas de toda Nuestra América! ¡Decir casabe es decir Nuestra América!”.

“El casabe es un alimento que reúne características mucho más allá del hecho mismo de su consumo. Su producción supone saberes ancestrales que resistieron siglos de colonización. El hecho de que, desde esta tierra continental de Nuestra América, (el casabe) haya sido llevado por nuestros indígenas a otros lugares queda patente con la aprobación de este expediente”.

Añadió que esta inclusión “supone el compromiso del estado venezolano, presidido por Nicolás Maduro Moros, para hacer todo lo que sea necesario hacer, para preservar hasta el fin de los tiempos estas prácticas y estos saberes. Es el compromiso del Estado porque, hasta el fin de los tiempos, estas y las futuras generaciones sigan sabiendo hacer y consumir el casabe”, dijo el ministro del Poder Popular para la Cultura.

Villegas felicitó a Benito Irady por la elaboración del expediente multinacional, junto a otros 4 países. También recordó que el joropo es otro de los expedientes introducidos ante la Unesco. “Es uno de los próximos que ha de ser aprobado”, recordó.

Irady, presidente del Centro de Diversidad Cultural, resaltó que el expediente fuera aprobado el día de Santa Bárbara. “Es el expediente número 10” de Venezuela, y “es muy honroso que sea la primera vez que haya un expediente de un alimento tan nuestro como el casabe”.

Señaló que Brasil también es un gran productor de casabe, pero que no se quiso incorporar a este primer expediente.

Desde el Orinoco se esparció por el Caribe

“El casabe es la yuca que, hace más de 2 milenios, salía por el río Orinoco, y desde allí llegaba a países como Haití, Cuba, República Dominicana, Honduras y Centroamérica toda. Es nuestra condición de caribanos, nuestro origen de ese alimento, que desde el río Orinoco se regó por toda América. Tan nuestro es el casabe, esa yuca, tan nuestra es la arepa”, dijo Irady.

Señaló que, durante la elaboración del expediente, hubo un fuerte debate con República Dominicana por el origen del casabe. “Ellos allá le dicen ‘casabe-saimo’, porque así lo llamaban los indígenas que poblaban esas tierras del Caribe. Pero, después de tantos debates, ellos entendieron que el casabe es eminentemente venezolano”.

Escuche las declaraciones de Benito Irady:

“Fue desde las desembocadura del Orinoco, frente a Trinidad, que salieron nuestros indígenas a llevar la yuca hace más dos mil años. Es más antigua que Cristo”, dijo.

Los españoles, cuando llegan a América, se asombran por el casabe, explicó Irady. En la isla de Cubagua, donde se establecieron los primeros españoles, ocurrió el primer asesinato de uno de ellos; “fue una lucha entre los propios españoles por apoderarse del casabe que vendía aquel hombre”. “Se movía casabe por todos lados”, aseguró el presidente del CDC.

Indicó que el casabe era fundamental para los ejércitos libertadores, y que Simón Bolívar, en sus cartas, decía que “los realistas duraban menos que un casabe en sopa caliente”, porque el casabe era muy usado para comer sopa. “Lo fundamental de esto es la condición alimenticia de la yuca, que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés) indica que es un alimento esencial no sólo para nosotros, sino para el mundo”.

“Este expediente va a despertar un alto grado de conciencia con todo esto que fabrica la gente. Su uso comercial se ha extendido mucho”. Señaló que Venezuela debe imitar a República Dominicana y exportar el casabe.

Indicó que, entre los expedientes, “queda pendiente la hallaca, porque es amor, es cariño”.

Irady señaló que se quiere dedicar a escribir las experiencias de hacer estos expedientes. “Yo aprendí a hacer estas cosas por un amigo que conocí en 1977 en Cumaná. Ese amigo era subteniente, se llama Hugo Chávez Frías. Él y Aristóbulo Istúriz me pidieron que me metiera a hacer un expediente sobre Angostura del Orinoco. Y Chávez, recuerdo yo, convocó un expediente de ministros allá en Ciudad Bolívar. Cuando el expediente estaba listo él lo leyó, lo rayó, luego pasó el tiempo y no se pudo culminar esa tarea”.

“Pero desde ese momento ya hemos trabajado 20 expedientes. No sólo los 13 que están ya entregados a la Unesco —el ministro entregó recientemente el de la arepa—, sino muchos otros”.

“¡Seguirán ingresando expedientes más allá de 2030, 2031 y mucho más allá!”, dijo Irady.

Casaberas y casaberos opinan

Rosaura, casabera de Ocumare del Tuy, estado Miranda, dijo que “nosotros llevamos el casabe en la sangre. Es algo maravilloso lo que estamos viendo hoy, es una gran alegría. El casabe de Ocumare y de toda Venezuela ha quedado muy en alto, y nosotros nos sentimos muy contentos, y seguiremos produciendo casabe para rato”.

Maximiliano Hernández, casabero de avanzada edad de una casabería de Panaquire, Barlovento, estado Miranda, señaló estar muy feliz porque “esto ha sido una lucha familiar de mis bisabuelos, mi abuela, mis padres, la generación del presente y mis hijos y mis hijas, que están allí tratando de mantener esta tradición”. Pidió que el casabe y la yuca sean vistos como patrimonio de la supervivencia de los pueblos de América, señaló que están dispuestos a seguir luchando por mantener viva esta tradición.

La casabera Leonela Suárez, desde Valles del Tuy, relató para Alba Ciudad la elaboración de la chicha de casabe, que se hace usando también la concha de la piña, y mostró su entusiasmo por la inscripción del expediente del casabe como patrimonio de la humanidad.

Otro casabero, el Sr. Chicho desde el estado Carabobo, manifestó que tiene 55 años haciendo casabe y se proclamó inventor del “casabito”, que hoy está en todos los mercados y se usa como pasapalo en numerosas fiestas. También habló del Sr. Asunción, quien inventó la prensa con el gato, que facilitó el trabajo. Dijo que el casabe inicialmente era un trabajo de mujeres, sentadas en un budare atendiendo la torta de casabe, y si un hombre tendía casabe “es porque era raro”, pero eso fue cambiando paulatinamente. “El que hacía casabe era hediondo a yare”, lo que también le dificultaba a los hombres cortejar muchachas. “¡Esto es gracias a ustedes! Usted estuvo en mi casa y vio cómo trabajamos nosotros”, le dijo el Sr. Chicho al ministro Villegas.