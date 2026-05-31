Diálogo con cultores impulsa fortalecimiento de la identidad en Nueva Esparta

Con un ambiente festivo, los habitantes de la comuna Paraguachí, en el municipio Antolín del Campo del estado Nueva Esparta, recibieron a autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Gustavo Quintana)

La actividad fue encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, acompañado por la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza; presidenta del Instituto Autónomo para el Desarrollo cultural de Nueva Esparta, Selmari Velásquez; y el director del Gabinete de Cultura de Nueva Esparta, Oscar Lloreda, quienes sostuvieron un diálogo con cultores, cultoras y creadores locales.

“¿Qué mejor que nuestro patrimonio y nuestra identidad para expresar lo que sentimos, creemos y queremos hacer?”, dijo Cazal, quien añadió que el MPPC está “desplegado en las calles y en todos los rincones de la patria para encontrarnos con la gente”, especialmente con los hacedores de tradicionalidad y con quienes representan la diversa identidad nacional.

‎“Aquí hallamos la alegría y la felicidad que nos permiten mirarnos cara a cara y mantenernos unidos, pese a las dificultades. Las sanciones coercitivas que el gobierno de Trump se empeña en mantener representan un obstáculo para ellos, pero para nosotros son retos que asumimos con valentía”, afirmó.

Asimismo, enfatizó: “Esos retos se reflejan en nuestra sonrisa y en nuestra alegría. Eso es nuestro patrimonio: la felicidad que estamos construyendo para la patria y para nuestros hijos e hijas”.

‎Por su parte, Eliana Martínez, directora operacional del MPPC, indicó que durante la actividad, los comuneros tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho de palabra. Fueron ellos quienes compartieron sus visiones sobre las potencialidades del municipio y los proyectos culturales que se están llevando a cabo para crear un espacio de intercambio valioso entre la comunidad y las autoridades.

‎Reunión con la gobernación neoespartana

‎En un esfuerzo por fortalecer la colaboración en el campo cultural, el ministro Cazal sostuvo una reunión con la gobernadora de Nueva Esparta, Marisel Velázquez. Este encuentro tuvo como propósito coordinar acciones conjuntas en las áreas cultural, artística y patrimonial. Durante la reunión, se discutieron los lineamientos de gestión compartida entre el Ejecutivo Nacional y la gobernación en el contexto de las festividades y proyectos estructurantes que buscan resaltar la riqueza cultural del estado.

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Ambos encuentros reflejan un firme compromiso con la promoción de la cultura local y el fortalecimiento de la identidad regional.