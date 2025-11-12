Este jueves inicia el Festival de Teatro Venezolano en el Teatro Bolívar de Caracas

El Festival de Teatro Venezolano (FTV) dará inicio a su segunda fase este jueves 13 de noviembre a las 4:00 p.m. en el Teatro Bolívar de Caracas, como eje principal de la celebración del Día Nacional del Teatro, que en todas las regiones del país concentrará múltiples actividades artísticas, para reafirmar el valor histórico de esta fecha como piedra angular del teatro en Venezuela.

Prensa FTV

La inauguración se dará con la presentación del espectáculo “Los hombres de los cantos amargos”, un montaje que contará con la participación de 250 niños pertenecientes al Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. La obra se centra en la historia de la abolición de la esclavitud en Venezuela en el año 1854, luego del decreto del expresidente José Gregorio Monagas. La obra teatral fue escrita por César Rengifo. La puesta en escena destaca la transformación de los esclavos recién liberados en cimarrones y su lucha contra los poderes oligárquicos.

La segunda fase del FTV se desarrollará del 13 al 23 de noviembre, ofreciendo una amplia programación para el disfrute de todo público: teatro de sala y de calle, teatro infantil, talleres de formación, homenajes especiales, conversatorios, ceremonias de entrega de premios, bautizos de libros y conferencias.

Los detalles de la programación, horarios y sedes del Festival pueden consultarse a través de las cuentas oficiales en Instagram: @minculturave, Instagram: @festivalteatro_ve e Instagram: @cnteatro_ve.