Galerón margariteño es reconocido como expresión de la venezolanidad

Prensa MPPC (31/05/26).- Con una eucaristía por las festividades patronales, el pueblo de “El Cercado”, en el municipio Gómez, estado Nueva Esparta, se vistió de alegría y fervor para celebrar a su Santo Patrono, “El Gran Poder de Dios”. En este rincón donde el barro se transforma en arte, la comunidad se unió en una celebración cultural, religiosa, tradicional y social que reivindicó al galerón como parte del patrimonio inmaterial de la nación.

Texto: Dayana Martínez / Fotos: Gustavo Quintana

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, se sumó a la expresión de fe de esta comunidad. En ese sentido, subrayó la importancia de la diversidad cultural en Venezuela, reflejada en tierras neoespartanas con manifestaciones como el referido género musical. “Hay una riqueza increíble y esta (el galerón) es una de las expresiones más hermosas que tenemos”, expresó.

Cazal, en compañía de la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, y otras autoridades del ámbito cultural, entregó el certificado patrimonial del galerón margariteño, que formaliza el reconocimiento institucional de este género como bien del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Con ello, se destacan las tradiciones que forman parte del imaginario colectivo y de nuestra memoria histórica en torno a este género musical, una manifestación cultural del estado de Nueva Esparta que enaltece nuestra identidad y memoria histórica.

El galerón está inscrito en el Registro de Patrimonio Cultural de Venezuela. Fue declarado Bien de Interés Cultural según la Providencia Administrativa número 003-2005, con fecha del 20 de febrero de 2005, y publicado en Gaceta Oficial. Esta inscripción fue reafirmada en la Gaceta Oficial del 16 de agosto de 2013.

En la jornada participó también el maestro compositor y cantautor Alberto “Beto” Valderrama Patiño, quien destacó que esta comunidad “es un pueblo muy unido, con una rica tradición y una artesanía que perdura a través de generaciones”.

Emilio Velázquez, alcalde del municipio Gómez, resaltó que El Cercado “es un pueblo de manos laboriosas, donde el barro se convierte en arte, y esa cultura se transmite de generación en generación”. En su mensaje, instó a la comunidad a permanecer unida y en paz, construyendo juntos el país que todos los venezolanos anhelan.

La celebración continuó con la música de la banda regional de Nueva Esparta “Francisco Esteban Gómez”, que amenizó la jornada en la plaza cercana a la iglesia. Además, no faltaron en esta festividad la tradicional sopa y las arepas, costumbre que se ha mantenido viva a lo largo de los años.

Una feria que exalta nuestras raíces

Artesanos y artesanas también dieron inicio a la Feria Turística Artesanal Gómez 2026, un evento que cautivó al público con una muestra de artículos hechos a mano, reflejo de la identidad margariteña.

El talento local brilló en cada stand. Zaida Velásquez, nativa del municipio y orgullosa margariteña, presentó las tradicionales alpargatas, “un calzado emblemático de nuestra isla, confeccionado de forma artesanal”. Por su parte, Nelly Velásquez deleitó a los visitantes con una variada propuesta de accesorios y creaciones elaboradas al ritmo del contagioso galerón.

Patricia Ramos, otra artesana, compartió con orgullo cómo el tejido es un legado transmitido de generación en generación: “Mirando trabajar a nuestros abuelitos y abuelitas aprendimos este arte. Así elaboramos cestas, abanicos, bolsos y muchas otras piezas”, comentó.

También se llevó a cabo la reinauguración de la Plazoleta José Ramón Villarroel, un espacio público que rinde homenaje al maestro del galerón. Los asistentes disfrutaron de una programación cultural que incluyó el baile de las “Burriquitas de Crepuscolia” y las décimas interpretadas por niños y niñas de las Escuelas de Canto Tradicional de la región insular.

Ante estas manifestaciones de la identidad neoespartana, el ministro de Cultura, Raúl Cazal expresó: “Estamos contentos, complacidos y exultantes de felicidad, porque esto es una muestra de que nuestra identidad, nuestra tierra, y toda nuestra riqueza cultural están vivas. Todo nuestro sentir late en nuestra tierra, en nuestro ser, en nuestra alma”.