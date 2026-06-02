Misión Cultura Yaracuy impulsa preservación del joropo jorconeao

 • 0 Comentarios

Con el propósito de salvaguardar y difundir las tradiciones dancísticas de la región, el Gabinete Cultural y el Instituto de Cultura, en conjunto con la Fundación Misión Cultura Yaracuy, llevaron a cabo un taller básico y un conversatorio sobre el joropo jorconeao, una de las manifestaciones más auténticas del patrimonio musical y coreográfico local.

Texto: Prensa Misión Cultura

La actividad se desarrolló en el Teatro Jacobo Ramírez, ubicado en el municipio San Felipe, y contó con una masiva convocatoria que integró a los habitantes de la Comuna San Felipe El Fuerte, así como a diversos sectores apasionados por el quehacer tradicional.

El proceso de formación estuvo bajo la guía del reconocido maestro y tallerista Máximo Beltrán, proveniente del municipio Nirgua, quien compartió sus saberes, técnicas y la rítmica característica de esta variante del joropo.

Además de la activa participación de los vecinos de la comunidad, la jornada destacó por la asistencia de distintas agrupaciones de danza de la entidad, integradas en su gran mayoría por niños, niñas y adolescentes, como parte de las acciones para fomentar la identidad yaracuyana en las nuevas generaciones.

Para complementar la práctica dancística, el encuentro incluyó un conversatorio especializado que sirvió como antesala y sustento teórico práctico del taller.

Durante este espacio de diálogo, se abordaron los orígenes históricos del joropo jorconeao, sus particularidades musicales y la importancia de defender la memoria histórica de los pueblos a través del movimiento y el sonido.

Con este tipo de iniciativas, Misión Cultura Yaracuy reafirma su compromiso con el fortalecimiento del poder popular y el apoyo constante a los cultores locales, al consolidar espacios comunitarios para el reconocimiento y la celebración de nuestra venezolanidad.

La comunidad es la protagonista en la segunda fase del Festival de Calle, Comuna, Cultura y Paz

mayo 22, 2026

Cultura en Movimiento entrevista a dos invitados de lujo: los Vasallos de la Candelaria y el maestro Luis Marquina

mayo 18, 2026

Realizaron Gran fiesta del joropo "Raíz y Vuelo" en la Hacienda Ibarra

mayo 9, 2026

Falleció Francisco Montoya, la gran voz con sentimiento apureño

mayo 6, 2026

Inicia ciclo de talleres artísticos en el Circuito Simón Bolívar de la parroquia Altagracia

abril 25, 2026

Inició el Festival “Comuna, Cultura y Paz” en el Circuito Comunal Simón Bolívar de la parroquia Altagracia

abril 20, 2026

Ejecutivo Nacional designó nuevas autoridades en entes del Ministerio para la Cultura

abril 18, 2026

Gran Misión Venezuela Joven se desplegó en Yaracuy durante la Semana Santa 2026

abril 6, 2026

Vidal Colmenares celebra el Día de la Llaneridad con un canto a la esperanza y un llamado a sembrar la identidad en los niños

marzo 23, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios