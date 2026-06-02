Misión Cultura Yaracuy impulsa preservación del joropo jorconeao

Con el propósito de salvaguardar y difundir las tradiciones dancísticas de la región, el Gabinete Cultural y el Instituto de Cultura, en conjunto con la Fundación Misión Cultura Yaracuy, llevaron a cabo un taller básico y un conversatorio sobre el joropo jorconeao, una de las manifestaciones más auténticas del patrimonio musical y coreográfico local.

Texto: Prensa Misión Cultura

La actividad se desarrolló en el Teatro Jacobo Ramírez, ubicado en el municipio San Felipe, y contó con una masiva convocatoria que integró a los habitantes de la Comuna San Felipe El Fuerte, así como a diversos sectores apasionados por el quehacer tradicional.

El proceso de formación estuvo bajo la guía del reconocido maestro y tallerista Máximo Beltrán, proveniente del municipio Nirgua, quien compartió sus saberes, técnicas y la rítmica característica de esta variante del joropo.

Además de la activa participación de los vecinos de la comunidad, la jornada destacó por la asistencia de distintas agrupaciones de danza de la entidad, integradas en su gran mayoría por niños, niñas y adolescentes, como parte de las acciones para fomentar la identidad yaracuyana en las nuevas generaciones.

Para complementar la práctica dancística, el encuentro incluyó un conversatorio especializado que sirvió como antesala y sustento teórico práctico del taller.

Durante este espacio de diálogo, se abordaron los orígenes históricos del joropo jorconeao, sus particularidades musicales y la importancia de defender la memoria histórica de los pueblos a través del movimiento y el sonido.

Con este tipo de iniciativas, Misión Cultura Yaracuy reafirma su compromiso con el fortalecimiento del poder popular y el apoyo constante a los cultores locales, al consolidar espacios comunitarios para el reconocimiento y la celebración de nuestra venezolanidad.