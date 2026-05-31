Cultores y artistas de Nueva Esparta comparten experiencias para preservar identidad local

‎Prensa MPPC (30/05/26).- Con el objetivo de fortalecer la identidad local y atender de primera mano al sector cultural de la región insular, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, encabezó un despliegue por diversos puntos emblemáticos del municipio Antolín del Campo, estado Nueva Esparta. La jornada contó con la participación del poder popular, cultores, cultoras y creadores.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Gustavo Quintana)

Cazal estuvo acompañado por la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza; la directora de Cultura regional, Selmari Velásquez, y el director del Gabinete Estadal de Cultura en esta entidad oriental, Oscar Lloreda.

El despliegue se inició en las instalaciones del Centro Cultural Pedro Bellorín Caraballo. Allí, las autoridades recorrieron los espacios junto a gestores, creadores y promotores locales. Durante un diálogo directo, los hacedores de cultura expusieron las necesidades del centro, los proyectos que se encuentran en ejecución y las prioridades presupuestarias.

‎Al pie del emblemático cerro Guayamurí, ubicado en el municipio Antolín del Campo, el ministro destacó: “Nos hemos encontrado con expresiones que son parte fundamental de nuestro trabajo cultural, de nuestras tradiciones y de nuestras fortalezas como pueblo. Las construimos, las mantenemos y, sobre todo, seguimos soñando. Este es un pueblo que cree en su identidad; tenemos mucho por hacer en esta tierra que es fértil en todos los sentidos”.

‎Posteriormente, la comitiva se trasladó al Cumbe Cerezo, un espacio socioproductivo y cultural de arraigo afrodescendiente. Cazal conoció de cerca la dinámica de esta organización comunitaria como modelo de resistencia cultural y articulación social en el territorio neoespartano.

‎Carlos Alberto Sotillo, especialista en las escuelas de tradición del estado Miranda, recordó el origen del lugar: “Esta casa la fundó y la habitó Ramón Cerezo, quien fue mi mentor en el folklore. Con frecuencia vengo a reforzar el aprendizaje de la percusión folklórica venezolana entre los margariteños, quienes están ávidos de empoderarse de estas manifestaciones musicales”.

‎El despliegue culminó con una visita al Conuco del Abuelo, un espacio dedicado a la agricultura tradicional y la memoria campesina. Esta parada formó parte de las políticas que buscan reconocer las prácticas productivas comunitarias como patrimonio cultural vivo, vinculadas estrechamente a la soberanía alimentaria.

‎José Rodríguez Aguilera, conocido cariñosamente en la comunidad como “El Abuelo del Conuco”, compartió la visión de su proyecto: “Hace unos 36 años comenzamos con esta actividad para demostrarle a los niños que Margarita también es agrícola. La llegada al conuco nos permite enseñarles sobre la siembra, pero también sobre lo que hacían nuestras pasadas generaciones y la historia de la isla. Debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces, especialmente cuando los visitantes se van contentos de conocer esta faceta de Margarita”.

‎Con esta jornada, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura reafirma su compromiso de acompañar las iniciativas populares que resguardan la memoria histórica, la música y las tradiciones del pueblo insular.