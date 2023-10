Jorge Rodríguez responde a secretario de Estado de EE.UU.: Venezuela no acepta presiones ni chantajes de país alguno

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y de la Comisión para el Diálogo, rechazó de manera categórica por falsas, las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos (EE. UU.), Antony Blinken, y del Asesor Especial para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González. “Rechazamos de manera categórica, por inaceptables, por falsas, mentirosas, porque no corresponden con la realidad y por metiches, las declaraciones que hiciera el secretario de Estado de Estados Unidos de América (EE. UU.) Antony Blinken, y el asesor especial para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González”, señaló Rodríguez.

Texto: CiudadCCS y Alba Ciudad

Según diferentes medios, Blinken emitió un comunicado saludando la firma de acuerdos entre el gobierno y la oposición venezolana, pero exigió definir un cronograma para eliminar las inhabilitaciones a diferentes dirigentes políticos, así como liberar ciudadanos estadounidenses y “presos políticos detenidos injustamente”. Señaló que, de no cumplirse esas condiciones en un tiempo determinado, “el gobierno estadounidense tomará medidas”.

“La expectativa nuestra y el entendimiento es que antes del fin de noviembre se vea la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas y que se comienza a ver la liberación de estadounidenses detenidos injustamente, pero también de venezolanos”, dijo el director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González.

Jorge Rodríguez explicó que los voceros norteamericanos expresan con sus declaraciones una “inmensa ignorancia de cómo funciona el ordenamiento jurídico y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Desde los predios de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez denunció que Estados Unidos está tratando de imponer una falsa matriz de los acuerdos parciales alcanzados entre el Gobierno Bolivariano y la Plataforma Unitaria, en Barbados.

El presidente de la AN fue enfático al señalar que Venezuela no aceptará injerencia de ningún tipo. “Ellos, a estas alturas deberían saber que Venezuela no acepta ni presiones ni chantajes ni sobornos, ni injerencias de poder de país alguno. De ninguna potencia, y ni siquiera de un satélite de esa potencia”, aseveró.

En ese sentido explicó que el Gobierno de Venezuela refrenda lo acordado con la Plataforma Unitaria rubricado recientemente en Barbados. “Nosotros respetamos lo que aquí está escrito, lo respetamos, lo sostenemos y lo defenderemos, y esperamos que la fracción de la Plataforma Unitaria que firmó este mismo documento lo defienda del mismo modo”, afirmó.

El presidente de la AN advirtió que de seguir las mentiras y manipulaciones mediáticas sobre lo acordado, entonces se verán obligados a develar el tenor de las conversaciones sostenidas.

“Si persiste la mentira, si persisten las observaciones y las opiniones alejadas de la realidad, si persiste el metichismo nosotros vamos hablar, nosotros vamos a revelar el tenor de las conversaciones que se han tenido. Porque no lo vamos aceptar”, sentenció.

Rodríguez afirmó que se está tratando de imponer como verdad, las mentiras orquestadas por los medios de comunicación en Estados Unidos sobre los acuerdos parciales. Explicó que por esa razón dos medios de comunicación “inclusive un día antes de las firmas de los acuerdos de Barbados, como lo son el The Washington Post y la agencia de noticias Bloomberg, publicaron filtraciones sobre el inminente acuerdo que tenían la misma matriz y el mismo tenor”.

“Nosotros esperábamos que con la declaración que dimos inmediatamente después de que se firmó este acuerdo (Barbados) político-electoral, pues quedaría zanjado el asunto; parece que no fue así, porque se atreven a insistir en la mentira”, resaltó.

Rodríguez exhortó al Gobierno de Estados Unidos a cumplir con lo que se comprometieron. “Preocúpense de cumplir con lo que prometieron, así como nosotros cumpliremos con lo que nos comprometimos”, aseveró.

El diputado leyó uno de los puntos acordados en Barbados, para dejarlo aún más claro. “Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos de la ley venezolana; asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia, recogidos en la Carta Magna”, concluyó.