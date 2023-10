Venezuela responde luego de que Guyana otorgó contratos petroleros a trasnacionales en aguas pendientes de delimitación

Las concesiones otorgadas unilateralmente por el Gobierno guyanés para la explotación de crudo en áreas marítimas bajo disputa, han traído una nueva escalada diplomática entre los dos países suramericanos.

El Gobierno de Venezuela calificó de “ilícitas”, “totalmente nulas”, “contrarias al derecho internacional público” y a los principios consagrados en su Constitución, las autorizaciones otorgadas por la República Cooperativa de Guyana a trasnacionales para explorar y explotar hidrocarburos en aguas pendientes de delimitación entre los dos países, según se lee en un comunicado difundido este viernes en X por el canciller venezolano, Yván Gil.

Con base en esos motivos, Caracas instó “a todos los actores privados trasnacionales, de manera formal y categórica, a evitar cualquier incursión en ese espacio marítimo, ya que constituye una violación a sus derechos soberanos, su orden constitucional y al derecho internacional público”.

Del mismo modo, en el texto se acusa a Georgetown de asumir “una temeraria política de asociación con el Comando Sur de los EE.UU. para el despliegue de ejercicios militares no autorizados en la zona”, lo que desde el punto de vista venezolano representa “la mayor amenaza a la paz y a la estabilidad de la región del Caribe”.

Pese a esos señalamientos, Venezuela insistió en la necesidad de restablecer “el diálogo directo entre las partes”, como único camino para retomar la senda del “derecho internacional, violado con el otorgamiento de licencias petroleras en un espacio marítimo no delimitado hasta la fecha”, al tiempo que reiteró que continuará con sus esfuerzos diplomáticos en la defensa de sus intereses históricos.

En comentario al comunicado de la Cancillería, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, advirtió al Gobierno guyanés que tales acciones “tendrán una respuesta contundente y proporcional por parte de Venezuela”.

Asimismo, llamó a recordar que el vecino país ya ha sido “testigo” de la “determinación” venezolana para defender su fachada atlántica.

Las concesiones

La víspera, Guyana autorizó a ocho compañías petroleras extranjeras a emprender labores de perforación en aguas reclamadas por Venezuela, tras la conclusión del proceso de licitaciones anunciado el pasado 19 de septiembre, que en su día fue rechazado por el Estado venezolano.

AFP refiere que entre las compañías ganadoras figuran una alianza entre la francesa Total, Qatar Energy y Malasia’s Petronas; así como la nigeriana International Group Investment Inc, las estadounidenses Liberty Petroleum Corporation, Hess y ExxonMobil, la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) y a la compañía local SISPRO Inc, aunque todavía el negocio no está cerrado.

“Tenemos que reunirnos con las partes a las que se les han adjudicado los bloques para tener una negociación sobre la contratación, es decir, avanzar hacia la finalización de la adjudicación”, aclaró en rueda de prensa el vicepresidente del país, Bharrat Jagdeo, citado por medios locales.