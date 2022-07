López Obrador llama a realizar campaña para «desmontar la Estatua de la Libertad» si EE.UU. no indulta a Julian Assange

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un peculiar llamado este lunes: iniciar una campaña para desmontar la emblemática Estatua de la Libertad si EE.UU. no le otorga un indulto al periodista Julian Assange. «Si lo llevan a EE.UU., lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad«, sostuvo el mandatario en su habitual conferencia matutina.

Texto: Actualidad RT

Para llevar a cabo esa campaña en favor de un indulto al fundador de WikiLeaks, López Obrador pidió convocar a un encuentro con los medios de comunicación más importantes del mundo. «Si no lo hacen, van a quedar manchados», sentenció.

López Obrador pide desmontar la Estatua de la Libertad si condenan a pena máxima a Julian Assange

Ver este vídeo en YouTube

Más allá de su declaración política, el presidente mexicano adelantó que abordará el tema de Assange durante el encuentro que sostendrá con el presidente de EE.UU., Joe Biden, programado para el próximo 12 de julio en Washington.

Los comentarios de López Obrador se produjeron al ser cuestionado sobre las declaraciones del presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés), Fernando de Yarza, quien calificó como «inaceptable» el número de periodistas muertos en México.

«Es más de lo mismo. Es la campaña de desprestigio en contra del Gobierno de México», alegó el mandatario, tras desprestigiar las labores de esa asociación que, a su juicio, «aparece cuando no les gusta un gobierno o no les conviene un gobierno, o protegen a medios de información de México que están también molestos porque ya no reciben subvenciones o el dinero de publicidad que se les daba».

No obstante, la sociedad mexicana sigue conmocionada por el homicidio del reportero Antonio de la Cruz, ocurrida pasado 29 de junio en Tamaulipas, con el que ya asciende a 12 el número de periodistas asesinados tan solo en lo que va de 2022.