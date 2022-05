Honduras y Argentina también se unen al rechazo de excluir a países de la Cumbre de las Américas

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya y el presidente de Argentina, Alberto Fernández se suman a la solicitud hecha previamente por México y Bolivia para que no haya exclusión de algunos países en la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en junio en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Texto: Alba Ciudad y Venezuela News / Foto Referencial

«Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas» fue parte del mensaje que publico Castro de Zelaya en su cuenta de Twitter para rechazar la postura del gobierno de Estados Unidos de no invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba a dicha cumbre.

Si no estamos todas las naciones, no es

Cumbre de las Americas. “El estudio más digno de un Americano es America”#JoséCeciliodelValle — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) May 11, 2022

Por su parte, el mandatario de Argentina a través de su canciller, Santiago Cafiero envió una nota formal a los Estados Unidos para pedir que sea «una cumbre sin exclusiones».

En una entrevista con el canal DW en español de Berlín, el presidente Fernández se refirió a la cumbre: «Tengo pensado ir, pero le pido a los organizadores lo mismo que les pidió (el presidente de México, Andrés Manuel) López Obrador: que invite a todos los países de América Latina», afirmó.

Postura regional común

El gobierno de Estados Unidos asomó la posibilidad de no invitar a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua a la cita continental, que se desarrolla cada tres o cuatro años desde 1994 y debería contar con la participación de los 35 Estados independientes de América.

Uno de los primeros en pronunciarse en contra fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo enfático en su habitual conferencia de prensa: «Si no se invita a todos va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo». En la misma línea, luego habló el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro. Este aparentemente no mantiene una fluida comunicación con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.

Más recientemente, hizo lo propio el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. A través de su cuenta en la red Twitter, el sucesor de Evo Morales Ayma, dijo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma».

#Bolivia cimienta sus relaciones internacionales en la Diplomacia de los Pueblos, con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la Cultura del Diálogo y la Paz.#AméricaSomosTodosLosAmericanos — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) May 11, 2022

Otras reacciones

Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo que de concretarse la exclusión, será una reunión de Estados Unidos con un grupo de países. «No es la Cumbre de las Américas».

La Comunidad del Caribe (Caricom) han declarado en la misma tónica; lo mismo que el Grupo de Puebla que no tardó en comunicar su negativa ante la posible decisión de Washington.

No hay ninguna razón para dejar de costado a los tres países arriba mencionados; salvo que se considere una afrenta que Venezuela les haya confrontado en lo político, consideró. «Es Estados Unidos ejerciendo su arrogancia, propia del imperialismo», comentó el parlamentario.

Tras estos pronunciamientos, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki apuntó que EEUU aún no «ha tomado decisiones finales». «Las invitaciones no se han emitido», expresó.

No obstante, a principios de mayo, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, había dicho a NTN24 que Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibirán invitaciones.