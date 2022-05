López Obrador no asistirá a Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países

«Si se excluye a algún país de la Cumbre de las Américas» en Los Ángeles, Estados Unidos, «no iré y me representará el canciller Marcelo Ebrard», advirtió hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano respondió así a la pregunta de una periodista al respecto y argumentó que lo haría porque no quiere que continúe la misma política en América, desea hacer valer la independencia, la soberanía, manifestarse por la paz, no por la confrontación, sino hermanarnos, escucharnos y resolver las confrontaciones.



En su conferencia de prensa en el Palacio Nacional, señaló que «nadie tiene el derecho de excluir a alguien» y recordó la frase de George Washington de que «los gobiernos y las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos». Dijo que se trata de una cumbre de América, «pero si no están todos los americanos, si se excluyen, ¿de donde son? ¿De otra galaxia, de otro planeta? Entonces, ¿se le podría llamar Cumbre de las Américas solo porque hay presión de unos grupos?»

«Estoy seguro -dijo- que la gente en Estados Unidos quiere que participen todos, y quienes no quieren son grupos minoritarios que buscan seguir sacando provecho con posiciones facciosas. Pero ellos no son Estados Unidos ni los representan; por eso vamos a actuar juntos y buscar la unidad ante el avance de otras regiones».

El pasado 2 de mayo, el jefe de la diplomacia estadounidense para la región, Brian Nichols, afirmó que Estados Unidos no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas, ello porque supuestamente «no respetan la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia». Indicó Nichols que «es una decisión del presidente (Joe Biden) pero yo creo que ha sido bien claro que (…) los países que por sus acciones no respeten la democracia no van a recibir invitaciones».

López Obrador recordó que en cumbres pasadas han invitado a todos y no tiene ahora por qué excluir a alguien. Al contrario, «sé que hay grupos políticos en Estados Unidos que apuestan a la exclusión y la confrontación. Quisieran tener de rehenes a los pueblos de América Latina y el Caribe como el caso del bloqueo a Cuba que es promovido por políticos cubanos que tienen mucha influencia allá».

«Creo que es algo indebido e inhumano y considero que es una vileza utilizar una estrategia política de esa naturaleza con propósitos políticos y electorales. No puede sufrir un pueblo, todo un pueblo, por el interés de un grupo, entonces el gobierno de Estado Unidos debe decidir sobre eso porque es un asunto de derechos humanos, de soberanía e independencia y tiene que ver con la no intervención y autodeterminación de los pueblos».

Reiteró que tiene muy buenas relaciones con Biden, pero reconoció que no deja de haber todavía esa rémora de política intervencionista que lleva más de dos siglos «y ya se debe hacer a un lado y buscar la unidad de todos los pueblos de América Latina y el Caribe por eso estamos proponiendo algo parecido como la Unión Europea en toda América».

Explicó que sería una de las regiones más fuertes del mundo, con más potencial económico, comercial y cultural. Tiene recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnología, cultura, potencial económico, mercados, y ahora que hay esta crisis agravada por la guerra están aumentando muchísimos los fletes y nosotros tenemos cercanía. Son muchas las ventajas comparativas en América, entonces por qué la confrontación, por qué no unirnos, por qué azuzar la confrontación y no acudir al diálogo, se preguntó.

Celebró el hecho de que Washington llegara a un acuerdo con Venezuela para que una empresa de ese país extraiga un millón de barriles diarios, lo cual es bueno para los venezolanos, estadounidenses y todo el mundo. Consideró que su posición frente a la Cumbre de las Américas, su negativa a asistir si no se invitan a todos los países, no tiene por qué afectar las relaciones de México con Estados Unidos porque es un derecho de soberanía e independencia de su nación.