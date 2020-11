Pasqualina Curcio y Luis Britto García desnudan la alianza de la derecha venezolana con agentes imperiales

Este sábado fue presentado y bautizado el libro: «El Comando Sur y la vergonzosa Asamblea Nacional 2016-2010: Arremetida imperial», que narra todos los procesos de agresión contra Venezuela, gestados desde el corazón del parlamento en poder de factores de oposición. La actividad, inscrita en la 16° Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), la economista Pascualina Curcio y el escritor e historiador Luis Britto García, autores del texto, con prólogo del comunicador y político Mario Silva, analizaron los hechos que narra el libro, escrito de manera cronológica para retratar la historia política y económica más reciente de Venezuela.



Texto: Prensa Cenal

Explicó Curcio que para comprender el escenario actual político y económico, es necesario tener claro que la arremetida del imperio estadounidense tiene como objetivo principal a los venezolanos, porque es un pueblo que decidió ser libre y soberano, a través de un modelo alterno al capitalismo.

Conversatorio "El Comando Sur y la vergonzosa Asamblea Nacional 2016-2010: Arremetida imperial"

Partiendo de ese contexto, la economista recordó que las acciones contra la revolución bolivariana comenzaron con la llegada a la presidencia de Hugo Chávez Frías, y que se acentuaron con su fallecimiento en 2013. Desde ese entonces, se viene presentando una serie de hechos que siguen fielmente un guión armado por el Comando Sur de Estados Unidos, adscrito al Departamento de Defensa de ese país, y que cada acto ha sido practicado por diputados que llegaron a la Asamblea Nacional (AN) en tras los comicios parlamentarios de 2015.

Rememoró que con la instalación de esa primera directiva liderada por Henry Ramos Allup y su discurso inaugural, donde promete la salida en seis meses del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, se marca el inicio de una serie de acciones.

Tales planes quedan expuestos en el libro, donde se detalla por fecha cada técnica basada en dos manuales suscritos al Comando Sur, como Venezuela Freedom II, de febrero 2016, y otro denominado: Golpe Maestro contra la Revolución Bolivariana, de febrero de 2018.

“Estos manuales han sido aplicados como si fueran leyes de la República. La importancia clarificadora del libro es que siguen las incidencias económicas, cada vez que viene una consulta electoral o evento político importante, suben los picos de hiperinflación, escasez de parte de bienes esenciales, esto, como instrumento fundamental para que la oposición diga por quién hay que votar”, resaltó Britto.

El texto también plantea los ataques desde el punto de vista diplomático con la creación del Grupo de Lima, y otros actores internacionales, por lo que ha sido presentado en dos partes, una que narra los hechos políticos y otra con las consecuencias que van desde lo económico a lo psicológico porque se trata de una guerra no convencional. “El libro es para dejar un registro de lo que ha sido la guerra no convencional, cómo ha sido, cómo la han ejecutado y como diputados de oposición en el marco de la Asamblea Nacional, han servido de agentes para armar un plan contra el Gobierno y especialmente contra el pueblo”, expresó Curcio.

El lector podrá constatar cómo los hechos a los años siguientes de aquella instalación están dominados por la generación de violencia en las calles en 2017, cuando se convoca al Poder Plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para lograr la paz del país.

Luego se desglosa 2018 como un año de varios acontecimientos que dejan paso a una hiperinflación inducida de 130.060% como consecuencia del ataque económico, un 2019 de gobierno de transición ilegal, robos de activos y ahora ; 2020 de pandemia mercenaria, comentó Curcio.

“Esa Asamblea Nacional no hizo nada en protección al pueblo, no redactó leyes sociales, el único propósito fue destructivo, violar derechos humanos, golpes de Estado al Presidente. Lo único es una ley de amnistía en la que ellos se auto perdonaron, una especie de boleto a la impunidad. ¿Dónde están las leyes sociales? no hay, no existen”, cuestionó Britto.

Destruir la economía de un pueblo

Para Curcio, uno de los mayores impactos de las acciones de guerra promovidas y ejecutadas por diputados opositores, son las de orden económico, que evidencian una pérdida de 194 mil millones de dólares para la nación entre 2016 y 2019. Detalló que esto incluye unos 25 mil millones de dólares en activos robados del oro y Citgo, que sólo ésta representa ganancias de 18 mil millones de dólares y 7 mil son ingresos anuales, el impacto del ataque contra Pdvsa, y el ataque a la moneda.

“Son 194 mil millones de dólares que representa más o menos la producción de año y medio, o el pago de toda nuestra deuda externa. Hubiéramos pagado la deuda y nos queda aún dinero, no es cualquier impacto lo que ha generado la guerra en complicidad con los factores políticos de oposición y la Asamblea”, dijo.

Enfatizó que en esas consecuencias reposan los argumentos e importancia de las elecciones del próximo 6 de diciembre, donde se busca renovar el Poder Legislativo, y evitar que desde esa plataforma se sigan legitimando actos contra la República.

Curcio advirtió que aún quedan arremetidas por parte de esos grupos políticos que solo buscan acentuar lo ya hecho. Asimismo, llamó a investigar las formas en que los venezolanos han soportado y resistido los ataques, más allá de la moral, conciencia y decisión a vivir en una patria independiente y soberana.

El texto presentado en la Filven, que culmina este domingo 22 de noviembre, fue editado por la editorial El Perro y la Rana y puede ser descargado en formato digital, así como adquirido en su edición impresa.