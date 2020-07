Irán rechaza amenaza de EE.UU. de incautar nuevos barcos tanqueros en ruta a Venezuela

El ministro jefe de la Oficina de Prensa de la Misión de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alireza Miryousefi, rechazó la decisión de un juez estadounidense de ordenar la incautación de buques iraníes en ruta hacia Venezuela. “Cualquier intento en alta mar de evitar que Irán participe en el comercio legal con cualquier país que escoja, será un acto de piratería, pura y simple”, publicó Miryousefi este jueves a través de la red social Twitter.

Texto: Telesur

“No es una sorpresa, no obstante, como constantemente lo ha demostrado, Estados Unidos no tiene respecto alguno por el derecho internacional y marítimo”, señaló.

“Y ha intentado (EE.UU.) suplantar el derecho internacional con sus leyes nacionales. Esta es una amenaza directa para la paz y la seguridad internacionales y contraviene el derecho internacional, incluida la Carta de la ONU”, expresó también el diplomático iraní.

Any attempt on the high seas to prevent Iran from engaging in lawful trade with any country it chooses will be an act of piracy, pure & simple. It comes as no surprise, however,as the US has consistently shown it has no respect for int. or maritime law1/2 https://t.co/AR90DWGjCm

— Alireza Miryousefi (@miryousefi) July 2, 2020