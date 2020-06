Venezuela confirma 171 casos positivos y dos fallecidos por coronavirus Covid-19 (+Video)

Venezuela confirmó este sábado 171 nuevos casos positivos por coronavirus Covid-19 y eleva a 2.316 los contagiados por el brote, informó el ministro para Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el ministro Rodríguez detalló que 65 corresponde a casos de transmisión comunitaria (la cifra más alta desde que se detectaron los primeros casos) y 106 corresponden a casos importados, es decir, personas que llegan desde otros países con la enfermedad.



Durante la rueda de prensa, Rodríguez informó dos fallecidos por el brote y eleva a 22 la cifra de víctimas mortales. Uno corresponde a un paciente en el estado Trujillo y otro en el estado Sucre. Extendió sus condolencias a sus familiares.

Reporte Coronavirus Venezuela, 06/06/2020: Jorge Rodríguez informa 171 casos y 2 fallecidos

Dio detalles sobre ellos:

Uno de los fallecidos es de Cumaná, estado Sucre, de 72 años. Tenía una miocardiopatía dilatada chagásica (sufría la enfermedad de Chagas de manera crónica). Era hipertenso. Tuvo contacto con un viajero procedente de Brasil que era positivo. Inició síntomas el 12 de mayo; presentó tos, malestar general, dificultad respiratoria. Fue a un hospital centinela el 16 de mayo. Se detectó una neumonía colateral. Se inició tratamiento el 17 de mayo, pero la evolución fue tórpida y falleció este 6 de junio.

El otro fallecido es un señor de 55 años del estado Trujillo, municipio Miranda, parroquia Valerita. Es un comerciante de verduras en el mercado de las Pulgas en Maracaibo. Tenía hipertensión arterial y diábetes. Ingresó a Trujllo desde el Zulia por vía terrestre el 29 de mayo. Consultó al hospital de Valera por presentar distrés respiratorio grave, fiebre, malestar general y problemas de saturación de oxígeno. Fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Se le intubó y colocó soporte respiratorio, pero la evolución fue mala.

Desde la Sala de Prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, en Caracas, el titular del ente ministerial comparó la curva de crecimiento de los casos importados en contraste con los casos comunitarios, mostrando el fuerte crecimiento de la primera en comparación con la segunda.

Indicó que, del total de casos comunitarios en el país, 44 se registran en el estado Zulia tras el foco de contagio por el Mercado Las Pulgas en el municipio Maracaibo.

«44 de los 65 casos o son trabajadores del mercado de Las Pulgas, o son vecinos del Mercado Las Pulgas, o son trabajadores de la salud que atendieron a los pacientes y resultaron infectados», explicó Rodríguez. Es el 68 por ciento de los casos comunitarios de hoy.

«Da la impresión de que esta es una cepas más virulenta que la que hemos notado en el resto del territorio nacional. Es casi seguro una cepa proveniente de Colombia a través del corredor comercial wayúu. Es una cepa que genera muchos más síntomas de los que aparecen en otros pacientes en el resto del país, y genera una mortalidad mayor», recalcó Rodríguez, quien señaló que la cepa está siendo estudiada por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y reiteró que están muy atentos, haciendo abordajes integrales para «controlar este foco de alta peligrosidad».

Sobre los casos en Anzoátegui, informó de cuatro personas resultaron infectados por una persona portadora del Covid-19, asintomática, en una fiesta:

Hombre de 37 años.

Hombre de 30 años.

Señora de 28 años.

Adolescente de 16 años.

Reiteró que la flexibilización no significa que la cuarentena se haya levantado. Insistió en que no se deben hacer fiestas ni otras aglomeraciones. «No se ha suspendido la cuarentena. Hay un proceso de flexibilización, pero eso no quiere decir que se van a violentar normas que son elementales. La aglomeración de personas, sea en espacios públicos o viviendas, es un riesgo elevadísimo de contraer la infección. Varios de los brotes que hemos tenido están directamente relacionados que se realizaron fiestas», enfatizó.

Hombre de 18 años en Miranda

Señora de 63 años del estado Miranda, municipio Los Salias, Club de Campo. Acudió a una clínica privada, tuvo contacto con un familiar del estado Zulia. Se encuentra con insuficiencia respiratoria leve. Detectada en un triaje al acudir al centro privado.

Cuatro personas resultaron infectadas en Caracas por transmisión comunitaria:

Mujer de 29 años en El Junquito.

Mujer de 39 años en El Valle.

Hombre de 65 años en San Juan.

Hombre de 62 años en San Juan.

Siete casos detectados en jornadas de despistaje masivo en instituciones:

Trabajador de Pdvsa en Anzoátegui , de 49 años

, de 49 años Señora de 33 años, trabajadora del Ministerio para la Defensa

Señora de 63 años en el Distrito Capital, enfermera del Ministerio para la Salud

enfermera del Señora de 35 años, trabajadora del Ministerio para la Salud

Señor de 28 años, operador del Ministerio para la Salud

Señor de 43 años, Informático del Ministerio para la Salud

Señor de 51 años del estado Anzoátegui, médico y oftalmólogo

Tres casos comunitarios fueron detectados al hacer estudio a familiares de casos positivos:

Señor de 52 años de Santa Ana, estado Anzoátegui . Contacto con caso positivo.

. Contacto con caso positivo. Señora de 58 años de Santa Ana, estado Anzoátegui. Contacto con el mismo caso positivo anterior.

Contacto con el mismo caso positivo anterior. Señor de 21 años del estado Miranda, municipio Baruta. Este es un municipio de atención permanente, señaló Rodríguez.

De igual forma, se registraron casos en Distrito Capital (8) y en Miranda (4).

En referencia a los casos importados, 105 corresponden a connacionales procedentes de Colombia, y uno es de una persona que trabaja en los Puntos de Atención Social Integral (PASI), que resultó infectado por una persona procedente de Colombia.

«Estamos viendo presencia de varios elementos de riesgo. Uno, muy grave y peligroso, el foco del mercado Las Pulgas, otro la curva creciente de personas connacionales que están trayendo la infección de Colombia, Brasil, Ecuador, Chile y Perú; y en tercer lugar los casos comunitarios que prenden de manera persistente en el municipio Libertador, en Baruta, estado Miranda; en el estado Aragua, Apure, el foco de Nueva Esparta que no termina de apagarse. No podemos bajar la guardia», puntualizó Rodríguez.

Informó que hay 2.316 casos en total, de los cuales hay 385 pacientes recuperados (el 17 por ciento) y 1.909 casos activos, incluyendo 1.408 en hospitales, 485 en centros de diagnóstico integral y 16 en clínicas privadas. La cifra de fallecidos subió a 22. La tasa de letalidad sigue por debajo del 1 por ciento una de las más bajas del mundo.

También señaló que el gobierno ha realizado, hasta este sábado, 1.023.269 pruebas para la detección del coronavirus Covid-19 en el país, manteniéndose como el país que más test de despistaje realiza en América Latina. Eta cifra equivale a 34.109 pruebas por millón de habitantes.