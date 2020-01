Irán bombardea con decenas de misiles una base aérea de Irak que alberga fuerzas de EE.UU.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado la madrugada de este miércoles la autoría de un ataque con al menos una decena de misiles contra la base aérea de Al Asad en Irak, que alberga fuerzas estadounidenses. De momento no se han reportado detalles sobre los daños materiales ni de víctimas producto del ataque.

Texto: Actualidad RT

El ataque fue confirmado por Teherán afirmando que fue una venganza por el crímen contra el mayor general iraní Qassem Soleimani, asesinado en un ataque aéreo de EE.UU. en Bagdad (Irak) la semana pasada.

BREAKING VIDEO: Unconfirmed footage showing rockets launched towards a U.S. coalition airbase in Iraq pic.twitter.com/07QcDorunZ

— LIVE Breaking News (@NewsBreaking) January 7, 2020