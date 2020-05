Método 5×10 evitará posibles rebrotes del COVID-19 al preservar el distanciamiento físico

El método 5×10, que consiste en cinco días laborables y diez días de cuarentena, evitará posibles rebrotes del COVID-19 al garantizar el distanciamiento físico mediante la activación de sectores económicos por franjas horarias.

Texto: Prensa Presidencial

“El objeto es que los horarios diferentes nos permitan tener entre el 33% y 35% de las personas en sus actividades naturales para mantener el suficiente distanciamiento y evitar un rebrote”, subrayó el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez.

Desde el Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas, detalló que 32% se incorporará a la actividad laboral el lunes, mientras que martes y miércoles harán lo propio 36% y 32%, respectivamente. El jueves se activará 35% y el viernes 27%.

Rodríguez, quien reiteró que la cuarentena continúa vigente a pesar de la reactivación progresiva del sector económico, afirmó que las franjas horarias evitarán las “horas picos” y, en consecuencia, las aglomeraciones de personas.

A partir de este lunes comenzarán a operar las agencias bancarias (9:00 am – 1:00 pm), consultorios médicos y odontológicos (7:00 am – 2:00 pm), peluquerías, industria textil y de calzado, de materia prima química para la agroindustria, higiene personal y aseo del hogar (10:00 am – 4:00 pm).

De igual modo, el sector construcción (8:00 am – 1:00 pm), ferreterías (11:00 am – 4:00), talleres mecánicos y comercios de partes y autopartes (9:00 am – 1:00 pm), servicios personalizados (9:00 am – 2:00 pm) y transporte (7:00 am – 5:00 pm).

Destacó que los empleados públicos, a excepción de quienes permanezcan trabajando, continuarán en cuarentena social. La restricción es válida para los adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Identificación de riesgo

Los establecimientos que inicien operaciones comerciales deberán colocar símbolos o etiquetas de colores rojo, amarillo y verde, de acuerdo al nivel de riesgo (alto, moderado y leve), en lugares de fácil visualización para alertar a trabajadores y clientes.

Entre los establecimientos de alto riesgo (rojo) se encuentran: centros de salud, hospitales, transporte público, mercados, ascensores y cines; en riesgo moderado (amarillo) los gimnasios, bancos y cajeros automáticos, supermercados y restaurantes, mientras que en riesgo leve (verde) los consultorios médicos, vehículos particulares y casas.

“Tenemos que ser mucho más cuidadosos para evitar que se nos vaya de las manos este proceso de flexibilización, tomar las precauciones para impedir que este virus pueda reactivarse en el pueblo de Venezuela”, apuntó.

Recordó que deberán cumplirse las medidas de protección personal y distanciamiento físico, lo que se traduce en el uso del tapabocas, desinfección permanente y toma de la temperatura corporal a trabajadores y visitantes.

Reactivación del turismo

Rodríguez informó que autoridades nacionales se encuentran desarrollando un plan para fomentar el turismo interno, acción que se ejecutará a propósito de la flexibilización relativa y vigilada de la cuarentena social.