Ministro Villegas: «La cultura va a la calle y derrotará a la pandemia»

En el marco del Día Internacional de la Danza, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) impulsa una serie de concursos y cursos desde su plataforma de las artes escénicas y musicales, vía on line, para que la población se vincule con el teatro, la danza y la música en medio de esta cuarentena. Así lo dieron a conocer este miércoles las autoridades del MPPC, encabezadas por el ministro, Ernesto Villegas, quien estuvo acompañado por el viceministro de Cultura, Ignacio Barreto, y de la directora general de la Compañía Nacional de Danza y del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, Anaísa Castillo, en rueda de prensa, desde la sede se la Galería de Arte Nacional (GAN).

Texto: Prensa MPPC

Los voceros indicaron que el propósito de estos concursos y cursos es animar a la población a mostrar sus habilidades artísticas, apostando así por la continuidad de la creación cultural durante la cuarentena social y colectiva, para que además los venezolanos (as) sigamos conectados con la cultura que nos une.

El ministro del Poder Popular para la Cultura felicitó a los bailarines y bailarinas en su día y afirmó que la danza “es una expresión de la existencia de la vida, un mundo inerte e inmóvil no es un mundo vivo. El mundo de seres que danzan es un mundo que tiene futuro y este acto es para reafirmarnos en el abrazo futuro que nos debemos; al retorno más temprano que tarde a nuestro carácter abrazador. A ese bailar juntos, a ese caminar juntos que caracteriza a la humanidad”.

Villegas felicitó a todos los trabajadores de las distintas artes que pertenecen a los entes adscritos al MPPC “quienes están ansiosos de acometer sus compromisos ante la sociedad. Estos artistas se sienten incompletos si no expresan su arte”.

Acotó que todos los presentes en ese acto se hicieron la prueba de despistaje del Coronavirus y todos salieron negativo. “Gracias a la cuarentena consciente que hemos adelantado lo vamos a derrotar. Venezuela está de primera en el esfuerzo por la contención de esta pandemia. El presidente Nicolás Maduro tomó la decisión temprana de pedirnos quedarnos en casa y las instituciones de la Cultura dijimos entendido de primeros y cerramos las puertas con el entusiasmo idéntico al que tendremos cuando las volvamos a abrir. Cuando aquí retornemos a la normalidad relativa, vigilada y controlada, estoy seguro de que estarán librerías, museos y otros espacios culturales entre los primeros que abriremos las puertas, cumpliendo con las medidas sanitarias indicadas, indispensables para prevenir la propagación del virus, pero estamos listos y resueltos para hacerlo cuando no den la instrucción por defender nuestra identidad”, enfatizó

Refirió que los seres humanos, a diferencia de otras especies animales, somos los únicos que nos hace falta la danza, la poesía o la música para sentirnos vivos. “Estamos incompletos si nos falta nuestra dinámica cultural. Por eso este acto es de reafirmación”, afirmó.

“Por eso, desde el MPPC estamos proponiendo un catálogo inmenso de expresión y formación en torno a las artes en sus distintas plataformas para el pueblo. Es la reafirmación de nuestro compromiso con el triunfo sobre la pandemia”, acotó.

Cultura pa´la calle

Y adelantó que para este fin de semana, cuando nuevamente se dará otra jornada de flexibilización, el MPPC desarrollará un conjunto de manifestaciones artísticas “y de cada una de estas manifestaciones haremos una fiesta, nadie nos quitará nuestro derecho a la alegría. Por ejemplo, este fin de semana la Cruz de Mayo estará viva y tenemos los desafíos de realizar las próximas manifestaciones como las de San Juan y San Pedro, que los celebraremos aunque sea a puerta cerrada, pero tiene que repicar el tambor, bailarse el San Pedro porque nuestros niños y niñas tienen que crecer con la conciencia de lo que nos identifica, porque para eso es que estamos. Quisieran los que nos quieren dominar que no tengamos historia, que no tengamos referentes que nos identifiquen y estoy seguro que no renunciaremos jamás a nuestra identidad”.

El ministro informó que tiene la instrucción del presidente Nicolás Maduro de estremecer las burocracias culturales para salir con la cultura de nuestro pueblo para la calle. “Y a eso vamos, yo sé que durante la cuarentena nos absorben la vida doméstica, la capacidad de concentración es menor y pueden aflorar las patologías sicológicas, pero hay que sacudir el cuerpo. La cultura lejos de extinguirse en tiempos de cuarentena va pa´ la calle”, adelantó.

Y felicitó a las autoridades de Fundarte por la capacidad que tuvo de adaptar el Festival de Teatro de Caracas a la nueva realidad, porque “nadie tiene el permiso de declararse en receso”.

Propuestas desde la Cultura ante la pandemia

El viceministro de Cultura, Ignacio Barreto, dio detalles de los distintos cursos y concursos que propone el MPPC para que la población siga vinculada con su cultura y el arte en estos tiempos de confinamiento voluntario y explicó que las familias que deseen participar pueden hacer sus videos a través de cámaras, teléfonos o dispositivos portátiles, desde cualquier lugar de sus casas, los cuales serán premiados.

Por su parte, Anaísa Castillo felicitó a todos los bailarines y bailarinas de Venezuela y el mundo y leyó un comunicado realizado por el coreógrafo sudafricano Gregori Vuyani Maqoma, quien hizo un llamado mundial a seguir danzando hoy más que nunca pues la humanidad sigue viva.

Agregó Castillo que la Compañía Nacional de Danza cumplirá este 10 de mayo catorce años de fundada y tiene en proceso el lanzamiento de la revista digital “Danzamos”, por su aniversario.

Aunque este año se ha celebrado el Día del Teatro, el Día de la Danza y el Día del Circo con los escenarios y teatros cerrados, está segura de que estaremos “en capacidad de arar el jardín que nadie nos ha podido quitar y los escenarios culturales más temprano que tarde los vamos a volver a abrir”.

Concursos que ofrece el MPPC

A continuación los cursos y concursos que propone el MPPC para conectarnos con nuestra cultura en tiempos de pandemia.

A cargo de la Fundación Compañía Nacional de Danza (FCND):

Concurso “Territorios del Cuerpo, Baila desde tu casa”

Curso «Clase de Movimiento y acondicionamiento del cuerpo»

Curso «Trenzando historias del movimiento»

A cargo de la Compañía Nacional de Teatro (CNT)

Concurso de Teatro de Humor Breve Aquiles Nazoa

Concurso Nacional de Monólogos

Concurso Nacional de Teatro de Títeres

Concurso Nacional Narración Oral Escénica

Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional 2020

Concurso de Ensayos sobre Teatro 2020

Taller de Dramaturgia a Distancia

Clases magistrales a distancia sobre actuación, dirección teatral, expresión corporal, música/dramaturgia, iluminación, escenografía, fotografía teatral, producción teatral, teatro y educación, improvisación, y narración oral

A cargo de la Compañía Nacional de Música (CNM)

Concurso “Tu voz, Un Canto de Solidaridad y Esperanza”

A cargo de la Casa del Artista