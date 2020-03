Portavoz del gobierno chino: «Pudo ser el Ejército de los EEUU el que llevó el Covid-19 a Wuhan»

El vocero del Ministerio de Relaciones Interiores de la República Popular China, Zhao Lijian, planteó la posibilidad de que el Ejército de los Estados Unidos haya sido el que llevó la epidemia del coronavirus Covid-19 a Wuhan, la ciudad china donde se reportó por primera vez la enfermedad, ello como respuesta a la acusación de «falta de transparencia» hecha por el gobierno estadounidense a sus pares de Beijing.

Texto: Alba Ciudad

En dos tuits escritos en inglés, Lijian señaló que director del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, Robert Redfield, admitió ante el Comité de Supervisión del Congreso de ese país que algunos estadounidenses de quienes se creían que murieron de influenza o gripe común, dieron positivo en los exámenes post-mortem de coronavirus.

«El Centro de Control de Enfermedades fue atrapado en el acto. ¿Quién fue el primer paciente con el virus en los Estados Unidos? ¿Cuántas personas están infectadas? ¿En cuáles hospitales fueron atendidas? Podría ser el ejército de Estados Unidos el que llevó la epidemia a Wuhan. ¡Sean transparentes! ¡Hagan públicos sus datos! ¡Estados Unidos nos debe una explicación!».

«Estados Unidos reportó 34 millones de casos de influenza y 20 mil muertes. Por favor, dígannos: ¿cuántas están relacionadas con el Covid-19?», tuiteó Lijian posteriormente, haciendo mención a la cuenta oficial del Centro de Control de Enfermedades.

Los comentarios del portavoz de la cancillería china se producen luego de que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otros funcionarios estadounidenses acusaron al gobierno de Beijing de supuesta “lentitud” a la hora de reaccionar ante el virus, detectado por primera vez en la ciudad de Wuhan a fines del año pasado, y de no ser «suficientemente transparentes».

Horas antes, otro portavoz de Exteriores, Geng Shuang, había criticado a los funcionarios estadounidenses por comentarios “inmorales e irresponsables” que culpaban a la respuesta de Pekín al coronavirus por empeorar el impacto global de la pandemia.

Pese a que a finales de diciembre pasado comenzó el nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan, el origen del brote del virus aún permanece un enigma.

Philip Giraldi, exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. opinó en un artículo publicado por Hispantv que su país podría haber “creado” al temido virus, en colaboración con Israel, como un arma de guerra biológica para dañar a China e Irán. Sus declaraciones se suman a varios análisis que no descartan el papel de EE.UU. en esta epidemia que ya ha sido catalogado de pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

1/2 CDC Director Robert Redfield admitted some Americans who seemingly died from influenza were tested positive for novel #coronavirus in the posthumous diagnosis, during the House Oversight Committee Wednesday. #COVID19 pic.twitter.com/vYNZRFPWo3 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020