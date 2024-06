China logró traer muestras de suelo desde la cara oculta de la Luna

Lanzada el pasado 3 de mayo, la sonda Chang’e-6 ha superado varias etapas críticas con precisión quirúrgica. En la primera fase, completó la transferencia Tierra-Luna, un frenado cercano al satélite y la separación de sus diferentes módulos, dos de los cuales aterrizaron juntos en el Polo Sur lunar, sobre la cara alejada de la Luna.

El satélite de Queqiao-2, en órbita lunar, jugó un papel crucial en la maniobra, permitiendo la comunicación de los controladores de la misión con la cuenca Aitken, que no tiene visibilidad directa con la Tierra.

#ChangE6 returner accurately landed in the designated area of Siziwang Banner, north China’s Inner Mongolia Autonomous Region, operating normally, marking the complete success of this epic lunar exploration mission. It also marks China becoming the first country to achieve the… pic.twitter.com/Fz2RL9P49Z

— Global Times (@globaltimesnews) June 25, 2024