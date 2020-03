Jorge Rodríguez informa este jueves de seis nuevos casos de coronavirus en Venezuela: Son 42 en total (+Video)

El ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, informó que se registraron entre el miércoles y jueves por la tarde, seis nuevos casos de coronavirus Covid-19 para un total de 42 personas contagiadas. “Hasta ayer teníamos 36 casos. Con la corrida de ayer en la tarde hasta hoy en la mañana de hoy, hemos identificado seis nuevos casos para llegar al número de 42 personas positivas. Todos están recibiendo la atención”, expresó el ministro.



Rodríguez detalló que cuatro de los nuevos contagios se reportaron en el estado Miranda, relacionados con los casos importados de Europa. Otro caso fue identificado en Maracaibo, Zulia, relacionado con la propagación en Cúcuta.

“Pareciera no haber disposición de las autoridades nacionales de Colombia, pues Iván Duque prefiere escuchar a las cámaras de comercios, automercados y mercados que les pide que se queden abiertos para seguir vendiendo, mientras ponen en riesgo la vida del pueblo de Colombia”, indicó en declaraciones desde el Palacio de Miraflores.

Reporte coronavirus Venezuela, 19/03/2020 - Jorge Rodríguez: Identifican seis nuevos casos

De igual forma, el funcionario señaló que cuentan con la cooperación de Cuba a través de la red Barrio Adentro para atender a los pacientes contagios con el virus, y subrayó que el decreto de cuarentena social y colectiva tiene la intención de anticipar las medidas para evitar la propagación.

Cuarentena ha sido efectiva

Además, informó que la cuarentena social decretada por el Ejecutivo Nacional ha resultado efectiva, para evitar la expansión del Covid-19.

La intención es ir dos pasos delante del virus y anticiparse para evitar la propagación generalizada, al tiempo que indicó que se ha mantenido el cumplimiento de aislamiento domiciliario de forma “casi estricta, pero hay casos de personas que salen sin ninguna razón y se están exponiendo”, reiteró.

“Lo único que funciona para prevenir la pandemia, la única cura, es la cuarentena colectiva. Al haber decretado la cuarenta lo que estamos haciendo es anticipar que se presente una infección generalizada en grandes proporciones”, expresó.

Lo comparó con los resultados de otros países, como España, donde la tardanza para aplicar las medidas que sí se aplicaron en Venezuela han causado una gran cantidad de personas fallecidas e infectadas. Resaltó que, entre el 17 y el 18 de marzo, los casos en España crecieron 25 por ciento.

«Lo más importante es aplanar la curva para atender los casos identificados, y para eso requieren del aporte ciudadano acatando la medida de cuarentena, decretada el pasado lunes por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros», dijo Rodríguez.

El ministro de comunicación también mostró un fragmento de la entrevista que el programa «Salvados» del medio español Telecinco, hizo al médico de ese país Jesús Candel, quien denunció los gravísimos problemas que hay en su país con el sistema público de salud, y que mucha gente no se está tomando en serio la cuarentena.

Jesús Candel (Spiriman) da su merecido a Jorge Javier en Salvame 👏

Jornadas de despistaje iniciarán en el estado Miranda

Precisó que, con la ayuda humanitaria proveniente de China, como parte de un primer lote del puente aéreo binacional, se realizará el próximo sábado un proceso de diagnóstico intensivo con énfasis en el estado Miranda, donde se han reportado más casos de infectados.

Explicó que ya están en el país los 4.000 kits de diagnostico para recibir 320 mil muestras en los ciudadanos que manifiesten los síntomas. «Vamos a utilizar el diagnostico que se aplicó en China y Corea del Sur», dijo.

Además, «están totalmente garantizadas todas las mascarillas y trajes de bioseguridad, para la atención de los casos por infección en los centros médicos centinelas habilitados en el país».

Este jueves en el Aeropuerto de Maiquetía, estado La Guaira, la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez, recibió 4.015 kits de pruebas para el despistaje del Covid-19 provenientes de China, así como medicamentos y reactivos necesarios para esta contingencia sanitaria.

Millones de dosis de Interferón e hidroxiclorofina

Por otro lado, Rodríguez señaló que Venezuela cuenta con millones de dosis del medicamento cubano Interferón Alfa 2B, para combatir el coronavirus en el país, como parte de los acuerdos suscritos en materia de salud entre Venezuela y Cuba. También se cuenta con hidroxiclorofina, antimalárico para los tratamientos leves y moderados. Instó a quienes intentan desestimar la eficacia del Interferón ―medicamento que actúa sobre las células e impide la multiplicación del virus― a dejar de ser creadores de matrices de opinión mal fundadas, sólo por ser un tratamiento producto de la ciencia cubana.

El Interferón es un mecanismo de acción antiviral creado por científicos de Cuba, para fortalecer el sistema inmunológico de los pacientes, que ha logrado reducir los niveles de complicación en un número importante de afectados por el Covid-19, precisó el pasado martes Luis Herrera, creador del medicamento.

El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó a inicios de semana que, tras sostener una reunión con toda la industria farmacéutica del país, se establecieron acuerdos, protocolos de aplicación; así como garantizar las medicinas con el aparato industrial venezolano; sumado a los acuerdos con Cuba para aplicar el Interferón necesario para los tratamientos en el país.

Por otro lado, aseguró que el caso de la enfermera Emily Márquez, que en un video viralizado en redes sociales afirmaba tener síntomas de Covid-19, decía haber sufrido malas atenciones y ha tenido que pagarse los exámenes solicitados, al ser visitada por el viceministro de salud a instancias del Presidente Nicolás Maduro ya no presentaba los síntomas. Se le ofreció ser movida del hospital de Guatire a otro centro de salud, pero prefirió no hacerlo.

Rodríguez criticó fuertemente a medios de comunicación y políticos de oposición que han aprovechado la pandemia para intentar crear matrices de opinión a su favor, y les instó a unirse al gobierno en la lucha contra el Covid-19. «¿Que necesidad hay de insistir en la miseria, si podemos ayudarnos entre todos?», cuestionó.

“El presidente Maduro lo ha dicho: no politicemos la atención de la pandemia por Covid-19. Esto no es un asunto de chavistas y opositores, no es un asunto de esta tolda política y de esta otra. ¡Este es un asunto que nos concierne a todos! Todo debemos arrimar el hombro, a este virus lo mata la solidaridad, la compasión, el acompañamiento, la disciplina. De lo contrario, el riesgo es muy alto”, expresó.

Rodríguez exhortó a la derecha política a sumar esfuerzos para contener la pandemia y a no jugar con la salud de la población, así como dejar de crear falsas informaciones que también generan costos materiales en circunstancias sanitarias complejas.