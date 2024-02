Este viernes “Aura en cuatro tiempos” llegará al ratajabla

“Aura en cuatro tiempos”, obra de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) que rinde homenaje a los 90 años de la primera actriz Aura Rivas, se presentará desde el viernes 1° hasta el domingo 10 de marzo en la Fundación Rajatabla, los viernes y sábados a las 6:00 p.m. y los domingos a las 5:00 p.m. La pieza teatral cuenta con la dirección de Costa Palamides y se basa en cuatro obras emblemáticas para la reconocida actriz.

Texto: Compañía Nacional de Teatro / Foto: Bernardo Suárez.

Aura Rivas, Francis Rueda y Jean Manuel Pérez, todos del elenco estable de la CNT, estarán acompañados por el propio director, Costa Palamides, para representar cuatro fragmentos de “Peludas en el Cielo”, de Gustavo Ott; “El coronel no tiene quien le escriba”, de Gabriel García Márquez; “El Pez que fuma”, de Román Chalbaud, y “Arráncame la vida”, de Elio Palencia.

“El espectador que asista estará sumergido en un fresco sugerente que conjugará cuatro piezas fundamentales de nuestro teatro y podrá admirar, a través de esas visiones, la impecable trayectoria actoral de Aura Rivas”, destacó el director de la pieza teatral Costa Palamides.

Por su parte, la veterana Aura Rivas expresó su satisfacción y agradecimiento por tan significativo homenaje. “Me siento feliz. Doy gracias a la vida y al universo por poder seguir trabajando a mis 90 años; tengo 75 años de trayectoria, haciendo teatro, cine y televisión, y no me jubilo porque amo mi profesión. Agradezco también a Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro, que me está regalando este homenaje. No todo el mundo agradece lo que una ha hecho”, indicó.

Destacó la selección de escenas realizadas por el director Costa Palamides para esta obra. “Con mucho cariño estamos ofreciendo varios fragmentos en escena. Me agrada mucho el compendio que él me hizo con cuatro escenas de cuatro obras que me llaman mucho la atención y además realizó una maravillosa recopilación de toda mi trayectoria”, subrayó.

En “Aura en cuatro tiempos”, Rivas repasará épocas diferentes de su trayectoria artística y, en medio de una llamada telefónica, las cuatro piezas teatrales cobrarán vida. Los fragmentos escogidos representan importantes momentos en la vida profesional de la actriz y remiten a recuerdos que ella atesora con especial afecto.

“En ‘Peludas en el cielo’, de Gustavo Ott, tuvimos mucho éxito mi gran amiga Francis Rueda y yo; ella me está acompañando con mucho amor. También se incluye una escena de ‘El coronel no tiene quien le escriba’, obra que hice por muchísimos años en el Rajatabla y con la que viajé a muchas partes del mundo. ‘El pez que fuma’ me trae muchos recuerdos, por Román Chalbaud que ya no está en este plano. Por último, se presentará ‘Arráncame la vida’, un monólogo muy aleccionador y hermoso”, explicó.

Como reflexión sobre el quehacer teatral, Rivas resaltó que se trata de una profesión que requiere amor, dedicación, entrega y disciplina. “A las nuevas generaciones les aconsejo que estudien, investiguen y aprendan constantemente. También les pido que tengan su cuota de humildad, es importante saber trabajar el ego en nuestra profesión”, expresó.

La obra “Aura en cuatro tiempos” ofrecerá funciones en la Fundación Rajatabla hasta el domingo 10 de marzo, con presentaciones de viernes a sábados a las 6:00 p.m., y los domingos a las 5:00 p.m. Las entradas tienen un costo de 181 bolívares y se pueden adquirir desde este viernes en las taquillas del recinto, ubicado en la Av. México, Edif. Rajatabla, Plaza Morelos, al lado del Teatro Teresa Carreño, en Caracas.

Para estar al día con las actividades y estrenos de la CNT, se puede consultar sus redes sociales. En Instagram y X: @cnteatrove; en Facebook: Compañía Nacional de Teatro de Venezuela.