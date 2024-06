Este domingo culmina exitosa temporada de “Profundo” con más de 1.200 espectadores

“Profundo”, la obra teatral de José Ignacio Cabrujas con montaje de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) se despide este domingo 23 de junio, a las 4 de la tarde, de su exitosa temporada en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, tras haber recibido a más de 1.200 espectadores en 4 semanas.

Texto y Foto: Prensa Compañía Nacional de Teatro.

Es entrada libre y solo queda la función del domingo y la de mañana sábado 22 de junio a las 6 de la tarde, por lo que se ha activado el correo electrónico comunicaciones.cnteatro@gmail.com para que el público pueda reservar con tiempo, dada la alta demanda.

La obra esta dirigida por Francisco Denis y cuenta con la actuación de un elenco de lujo, los veteranos Aura Rivas, Francis Rueda, Aníbal Grunn, Luis Domingo González y María Brito, acompañados de los jóvenes talentos Yhannelys Medina y Gerardo Ávila, en los efectos de sonido.

La trama gira en torno a los Álamo, una familia de clase media baja de Venezuela en la primera mitad del siglo XX “Ellos saben que en algún sitio de la casa se enterró un tesoro, en el mismo sitio donde enterraron a un sacerdote. La familia tiene 6 meses buscando ese posible tesoro, tiene la casa patas arriba y un hueco ya bastante grande donde están a punto de encontrarlo. La historia sucede en una noche y un día. Ellos están seguros de que al día siguiente el tesoro va a aparecer de alguna manera porque está escrito que sea así”, explicó el director.

Testimonios profundos

Desde su primera función, el pasado 24 de mayo, el espectáculo ha agotado la capacidad de la sala Román Chalbaud y ha logrado aplausos, elogios y comentarios positivos del público que ha expresado su fascinación por esta propuesta.

Tal es el caso del director escénico, Federico Pacanins, quien expresó al salir de la función: “Es el montaje que más me ha gustado de Profundo. Es muy profesional, muy bien actuado. Es un teatro de conciencia, de buena escritura y de magnífica ejecución y dirección, montaje y actuación”.

Por su parte, la directora de arte y ex pareja del propio Cabrujas, Eva Ivanyi, comentó “Este montaje me gustó mucho. Tiene muchos aciertos, entre ellos la sala, la forma como abrieron los aforos del teatro para que se vea en profundidad y lograr crear esos ambientes donde lo sobrenatural aparece todo el tiempo en el escenario. Los sonidos que hacen. De verdad me pareció un montaje maravilloso. Felicito a todo el elenco”.

También el actor, poeta, pintor y escultor Asdrúbal Meléndez resaltó el carácter innovador de esta propuesta teatral. “Estoy encantado de la vida porque con esta obra regresé al pasado, me vine otra vez para acá y vi que los muchachos jóvenes están haciendo otro teatro que no es el que hice yo. Es muy interesante, siento que es un teatro nuevo”, dijo.

Luigi Sciamanna, actor, director y dramaturgo, quien también vio “Profundo” no dudo en expresar “Es un elenco realmente maravilloso capitaneado por Aura Rivas, Aníbal Grunn, Francis Rueda y María Brito. Bello trabajo”.

Otra de las personalidades que asistió fue Antonio Delli, actor y director de Teatro, quien indicó “Wow, acabó de salir de una experiencia fantástica, con este espectáculo increíble, lleno de magia, lleno de verdad, lleno de gran teatro, lleno de entrega, con un elenco querido, que respeto y admiro”.

La obra, que es entrada libre y de clasificación C, ofrecerá sus 2 últimas funciones este sábado 22 a las 6 de la tarde y domingo 23 de junio, a las 4 de la tarde, en la sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en la avenida Andrés Bello, prolongación Los Manolos, en Caracas.

Posterior a su desmontaje, la próxima semana, entra otra obra en temporada. Para más información sobre ésta y otras actividades, sigue las cuentas en redes sociales de la CNT, en Instagram y X: @cnteatrove y Facebook: Compañía Nacional de Teatro.