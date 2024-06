Obra “Profundo” de Ignacio Cabrujas se presenta en el Teatro Alberto de Paz y Mateos 🗓

Como parte de la celebración del aniversario número 40 de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), se presenta desde este jueves 30 de mayo a las 6:00 p.m., la emblemática obra venezolana “Profundo”, de José Ignacio Cabrujas, dirigida por Francisco Denis y en la sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos. La pieza teatral se desarrolla en un solo acto y sigue a la familia Álamo en la búsqueda de un tesoro que está enterrado en su casa.

Texto: Prensa Compañía Nacional de Teatro

El elenco de la obra está conformado por Aníbal Grunn, interpretando a Buey; Aura Rivas, a Magra; Francis Rueda, a Lucrecia; María Brito, a Franciscana; Yhannelys Medina, a Elvirita y Luis Domingo González a Manganzón. Todos acompañados por Gerardo Ávila, a cargo de los efectos sonoros.

El equipo tambien está integrado por Nelson García en la asistencia de dirección; Arístides Muñoz y Alejandro Capote en la producción, Héctor Becerra es el diseñador de vestuario y escenografía, Alejandro Martínez es el encargado de la iluminación; Juan Carlos Azuaje, realizador de escenografía; Jacky Sheiber, a cargo de la columna sonora, y Augusto Morales, encargado del sonido.

En entrevista, el director Francisco Denis relató un resumen de la trama de la obra. “Es una familia de clase media baja de alguna localidad de Venezuela en la primera mitad del siglo XX. Ellos saben que en algún sitio de la casa se enterró un tesoro, en el mismo sitio donde enterraron a un sacerdote. La familia tiene 6 meses buscando ese posible tesoro, tiene la casa patas arriba y un hueco ya bastante grande donde están a punto de encontrarlo. La historia sucede en una noche y un día. Ellos están seguros de que al día siguiente el tesoro va a aparecer de alguna manera porque está escrito que sea así”, explicó.

Denis resaltó que en esta obra se evidencia el rasgo más relevante de la dramaturgia de José Ignacio Cabrujas: su conexión profunda con la venezolanidad. “Sus personajes, situaciones e historias retratan lo que somos como venezolanos, como país. Todos esos personajes tienen que ver, de alguna manera con nuestras familias. Estoy convencido de que los personajes están inspirados en personas muy ligadas a su historia personal”, expresó.

Destacó que con el montaje de “Profundo” retoma su faceta como director, pausada hace 10 años, y explicó que su realización fue posible gracias a una propuesta del director de la CNT, Carlos Arroyo. “Sabiendo que yo no estoy viviendo en Venezuela, Carlos me atrapó. Siempre es fascinante trabajar con la Compañía, con los recursos que ofrece y con actores maravillosos, fascinantes, de nuestro teatro. Para mí es un regalo trabajar con ellos”, dijo.

Sobre el enfoque de dirección de esta obra, Denis indicó que, en principio, trató de llevar “Profundo” hacia una lectura más oscura y no tan cómica. “En esa pelea me ganó Cabrujas. Yo juego con los autores, porque para mí se trata de montar una obra con Cabrujas. Es una obra de nosotros con él. Por eso, tenemos una ‘cosa rara’: en principio parece un drama, oscuro, difícil, profundo, y poco a poco Cabrujas nos envuelve, nos lleva a ese mundo del sainete y la comedia, que no dejan de ser profundos, pero conservan ese tono de reírnos de nosotros mismos”, detalló.

Acerca de la escenografía, Denis explicó que su propuesta presenta sólo los elementos mínimos y necesarios para que el espectador comprenda lo que se desea representar y complete la imagen del espacio con su imaginación. Sobre el vestuario de la obra, el director comentó que se escogieron prendas con marcas visibles de uso, “porque el vestuario también tiene que contar una historia y tener un pasado”.

En relación al trabajo con el grupo actoral, subrayó que se centró, en un principio, en el lenguaje oral. “Para mí lo importante era la voz, escuchar sus voces, y que el manejo del lenguaje físico sea lo más sintético, lo mínimo posible. Les decía que debían ser como esculturas que a veces se mueven en el escenario. Al principio fuimos por ese lado y después nos fuimos liberando. También les dije que debían olvidarse de la idea del ‘actor que actua’, quería que tuvieran la sensación de estar escuchando y mirando por primera vez”, explicó.

La obra teatral “Profundo” ofrecerá funciones hasta el domingo 9 de junio en la sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en la avenida Andrés Bello, prolongación Los Manolos, Caracas, de jueves a sábados a las 6:00 p.m. y domingos a las 4:00 p.m.

Las entradas pueden comprarse en las taquillas del recinto.

Para más información sobre ésta y otras actividades, sigue las cuentas en redes sociales de la CNT, en Instagram y X: @cnteatrove y en Facebook: Compañía Nacional de Teatro.